Điều tra vụ người đàn ông tử vong sau tiếng nổ lớn tại Đà Nẵng

Chiều 12/11, Công an xã Núi Thành (Đà Nẵng) cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ nổ tại nhà một hộ dân chuyên đi rà sắt phế liệu làm một người tử vong.

Ngôi nhà nơi xảy ra vụ việc.

Thông tin ban đầu, khoảng 8h50 cùng ngày, người dân nghe tiếng nổ tại nhà ông Dương D (SN 1968, trú thôn Khương Mỹ, xã Núi Thành) nên gọi báo lực lượng chức năng địa phương.

Tiếp nhận thông tin, Công an xã Núi Thành khẩn trương cử lực lượng đến hiện trường, phát hiện ông D đã tử vong. Lực lượng Công an xã đã bảo vệ hiện trường, sau đó phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP Đà Nẵng điều tra, làm rõ nguyên nhân.