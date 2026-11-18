Theo thông tin ban đầu, sáng cùng ngày, ông H.T.D. (44 tuổi, ngụ phường Dĩ An, TPHCM) điều khiển chiếc ô tô mang biển số 61K… chạy trên đường song hành xa lộ Hà Nội, theo hướng từ ngã tư Thủ Đức đi ngã ba khu công nghệ cao.

Hiện trường vụ việc.

Khi đang dừng chờ đèn đỏ ở ngã ba Khu công nghệ cao (phường Linh Xuân), ông D. bất ngờ có biểu hiện co giật. Phát hiện vụ việc, người dân tìm cách hỗ trợ sơ cứu, nhưng nạn nhân đã tử vong sau đó.

Nhận tin báo, Công an phường Linh Xuân cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM có mặt khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai nhân chứng. Được biết, thời điểm trên, ông D. đang trên đường lái ô tô từ nhà đến công ty ở Khu công nghệ cao.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiến hành điều tra làm rõ.