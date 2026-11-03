Điều tra vụ người đàn ông bị đâm tử vong tại nhà

Thông tin ban đầu, khoảng 22h30 ngày 2/11, ông Đ.T.D. (sinh năm - SN 1967) và ông Đ.Q.T. (SN 1973, cùng trú tại đường An Dương Vương, phường An Cựu) xảy ra mâu thuẫn tại khu vực nhà bếp.

Trong lúc xảy ra mâu thuẫn, ông T. lấy một con dao. Hai người sau đó giằng co, ông D. bị đâm và tử vong tại hiện trường.

Tiếp nhận tin báo, Công an phường An Cựu đã triển khai lực lượng bảo vệ hiện trường, khống chế người liên quan, đồng thời trích xuất camera và lấy lời khai những người làm chứng, người liên quan để phục vụ công tác điều tra.

Vụ việc tiếp tục được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.