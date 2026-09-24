Điều tra vụ nam thanh niên tử vong với vết chém trên cơ thể

Sự việc được trình báo với Công an xã Bắc Bình. Lực lượng công an đã có mặt tại bệnh viện để xác minh thông tin. Bước đầu danh tính nạn nhân được xác định là P.T.H (SN 2004, ngụ xã Phan Rí Cửa).

Khoảng ít phút sau, người dân tiếp tục chở một thanh niên khác đến bệnh viện cấp cứu. Thanh niên này cũng có vết chém trên cơ thể. Sau đó, nạn nhân được chuyển vào Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận cấp cứu.

Khu vực cấp cứu của bệnh viện

Cơ quan công an hiện đang tiến hành xác minh, điều tra vụ việc và xác định vị trí hiện trường, đồng thời trưng cầu khám nghiệm tử thi để làm rõ vụ việc.