Điều tra vụ nam thanh niên tử vong với vết chém trên cơ thể
Vào khoảng rạng sáng 23/9, người dân chở 1 nam thanh niên trong tình trạng có vết chém trên cơ thể vào Bệnh viện Đa khoa khu vực Bắc Bình Thuận để cấp cứu. Tuy nhiên, qua kiểm tra, các bác sĩ xác định nạn nhân đã tử vong.
Sự việc được trình báo với Công an xã Bắc Bình. Lực lượng công an đã có mặt tại bệnh viện để xác minh thông tin. Bước đầu danh tính nạn nhân được xác định là P.T.H (SN 2004, ngụ xã Phan Rí Cửa).
Khoảng ít phút sau, người dân tiếp tục chở một thanh niên khác đến bệnh viện cấp cứu. Thanh niên này cũng có vết chém trên cơ thể. Sau đó, nạn nhân được chuyển vào Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận cấp cứu.
Cơ quan công an hiện đang tiến hành xác minh, điều tra vụ việc và xác định vị trí hiện trường, đồng thời trưng cầu khám nghiệm tử thi để làm rõ vụ việc.
Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/vu-an/dieu-tra-vu-nam-thanh-nien-tu-vong-voi-vet-chem-tren-co-the_198035.html