Điều tra vụ nam sinh lớp 10 bị nhóm người đưa ra chỗ khuất camera đánh hội đồng

Ngày 3/11, trao đổi với PV VietNamNet, chị N.D.T.L (trú phường Tam Thanh, mẹ học sinh H., lớp 10A3, Trường THPT Đồng Đăng, tỉnh Lạng Sơn) cho biết, vụ việc xảy ra vào khoảng 21h ngày 29/10.

Lúc này, cháu H. đang ở nhà thì thấy có bạn chơi cùng gọi ra quán nước gần nhà. Tại đó, cháu H. bị 10 bạn khác yêu cầu tới địa điểm xa hơn, nơi không có camera nhà dân rồi hành hung.

Hình ảnh cháu H. bị nhóm học sinh hành hung tổn thương mắt trái. Ảnh chị N.D.T.L đăng trên mạng xã hội

Chị L. cho biết thêm, trong những người hành hung con trai mình thì có 4 bạn học cùng lớp, 5 bạn học cùng trường và một số học sinh trường khác.

"Con tôi không có va chạm, xích mích với nhóm học sinh hành hung mà chỉ có lời nói qua lại với một bạn trong nhóm đó rồi đã có xin lỗi nhưng vẫn bị đánh hội đồng", chị L. nói.

Sau khi bị hành hung, cháu H. về nhà nhưng chỉ dám kể là bị ngã xe, tổn thương vùng mắt trái. Gia đình chị L. đã đưa cháu H. đi khám tại Hà Nội. Tại đây, các bác sĩ thông báo rằng tổn thương vùng mắt của cháu H. do va đập từ tác động vật lý, không phải từ ngã xe.

Hiện cháu H. vẫn đang nằm viện để điều trị. Ảnh chị N.D.T.L đăng trên mạng xã hội

Hai ngày sau, khi tự tìm hiểu, chị L. biết rằng con trai mình bị nhóm bạn đánh hội đồng nên đã đăng bài lên mạng xã hội, nhiều người bình luận đề nghị cần xử lý nhóm bạn hành hung cháu H. Đồng thời, vụ việc đã được trình báo tới cơ quan công an.

"Con tôi hiện tại vẫn đang bị mờ mắt và phải nghỉ học để nằm viện điều trị", chị L. thông tin thêm.

Công an tỉnh Lạng Sơn làm việc với những học sinh hành hung cháu H. Ảnh: Công an tỉnh Lạng Sơn

Cùng ngày, Công an phường Tam Thanh, tỉnh Lạng Sơn cho biết đã tiếp nhận thông tin từ gia đình bị hại về việc có con là học sinh lớp 10 bị một nhóm thanh thiếu niên hành hung gây thương tích.

Đại tá Vũ Thanh Tùng, Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo các phòng nghiệp vụ, Công an phường Tam Thanh khẩn trương phối hợp, xác minh, điều tra làm rõ vụ việc, xử lý các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật.