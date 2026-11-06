Điều tra vụ mua khâu nhục đóng hộp, nhận được xương và bì lợn

Sáng 6/11, tại hội nghị thông tin báo chí do Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội tổ chức, ông Dương Mạnh Hùng, Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội cho biết, sau khi tiếp nhận thông tin phản ánh, đơn vị đã chỉ đạo Đội Quản lý thị trường số 16, phụ trách khu vực Long Biên, kiểm tra, xác minh.

Theo ông Hùng, hồ sơ vụ việc đã được chuyển sang cơ quan công an để tiếp tục điều tra, làm rõ. Sau khi có kết quả, cơ quan chức năng sẽ thông tin đến người dân và báo chí. Lãnh đạo Công an phường Long Biên cũng xác nhận đơn vị đang thụ lý, điều tra vụ việc.

Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện một số phản ánh về việc người tiêu dùng mua khâu nhục đóng hộp nhưng sản phẩm bên trong chủ yếu là xương chân giò, bì lợn, không giống hình ảnh quảng cáo, giới thiệu khi mua hàng.

Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội Dương Mạnh Hùng thông tin tại hội nghị. Ảnh: Vương Vân

Sau khi tiếp nhận thông tin, cơ quan chức năng tỉnh Lạng Sơn đã chỉ đạo kiểm tra hoạt động sản xuất, kinh doanh khâu nhục đóng hộp trên địa bàn. Ngày 24/10, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Lạng Sơn cho biết, Đội Quản lý thị trường số 7 đã rà soát một số cơ sở sản xuất, kinh doanh tại xã Thất Khê và xã Tràng Định; đồng thời đối chiếu nhãn hàng hóa, bao bì, mã truy xuất nguồn gốc và kiểm tra hoạt động bán hàng trên mạng xã hội.

Kết quả kiểm tra tại các cơ sở được rà soát chưa phát hiện hành vi vi phạm liên quan đến gian lận về quy cách, chất lượng sản phẩm hoặc lừa dối khách hàng.

Theo thông tin từ lực lượng quản lý thị trường tỉnh Lạng Sơn, những người tiêu dùng phản ánh bị thiệt hại không phải là người trên địa bàn tỉnh. Qua truy vết thông tin từ đơn vị vận chuyển, các đơn hàng chủ yếu được gửi từ Hà Nội. Trên cơ sở đó, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Lạng Sơn đã trao đổi với Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội, đề nghị phối hợp kiểm tra, xử lý nếu phát hiện vi phạm.