Điều tra vụ lừa bán 'suất ngoại giao' nhà ở, Công an Hà Nội tìm bị hại

Theo thông tin từ Công an TP Hà Nội, Cơ quan Cảnh sát điều tra đang điều tra vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Công ty CP Đầu tư và Phát triển Tân Nhật Phát (Công ty Tân Nhật Phát, địa chỉ tại số 30, liền kề 8, Khu đô thị Văn Khê, phường Hà Đông, TP Hà Nội).

Quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Phạm Thị Hương (SN 1985) và Phạm Hồng Phương (SN 1988) cùng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, theo quy định tại khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Bị can Phạm Thị Hương.

Theo tài liệu điều tra, Phạm Thị Hương bị xác định đã đưa ra những thông tin gian dối về việc có khả năng mua được các “suất ngoại giao” tại một số dự án nhà ở trên địa bàn Hà Nội như NHS Trung Văn, Ecohome, N01 Hà Đình và Handico Complex với mức giá ưu đãi nhằm thu hút khách hàng.

Để tạo lòng tin, Hương thực hiện hoạt động tư vấn, ký các phiếu tư vấn có đóng dấu treo của Công ty Tân Nhật Phát. Sau đó, khách hàng được hướng dẫn chuyển tiền đặt cọc, tiền chênh lệch để mua nhà vào tài khoản ngân hàng cá nhân của Phạm Thị Hương. Sau đó, Hương đã chiếm đoạt toàn bộ số tiền này.

Để phục vụ công tác điều tra, xác minh, làm rõ hành vi phạm tội và bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của những người liên quan, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đề nghị các cá nhân, tổ chức là bị hại hoặc có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án chủ động liên hệ, cung cấp thông tin, tài liệu để được giải quyết theo quy định của pháp luật.

Cụ thể, tổ chức, cá nhân có liên quan liên hệ Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TP Hà Nội, địa chỉ số 382 Khâm Thiên, phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám, TP Hà Nội; hoặc liên hệ trực tiếp Điều tra viên Đỗ Thái Dương, số điện thoại 0983 410 885.