Theo thông tin ban đầu, cháu N.M.T. (sinh ngày 22/6/2020; trú tại phường An Dương, TP. Hải Phòng) là học sinh lớp 1, Trường Tiểu học An Dương, phường An Dương, TP. Hải Phòng.

Chiều tối 15/10, trong khi chờ người nhà đón sau khi tan học, cháu T. có chơi tại khu vực sân vườn trong trường, sau đó ngã từ ghế đá, đầu va đập vào phần góc cạnh bằng đá của bồn hoa, dẫn đến chấn thương nặng ở vung đầu.

Ban Giám hiệu, giáo viên và những người có mặt đã sơ cứu và đưa học sinh đến Trung tâm Y tế An Dương để kiểm tra, cấp cứu; đồng thời thông báo cho gia đình cháu.

Khi được thông báo tình hình sức khỏe của cháu không tốt, gia đình và nhà trường đã chuyển cháu đến Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng để tiếp tục cứu chữa. Tuy nhiên, do bị thương nặng, cháu T. đã không qua khỏi.

Cơ quan chức năng đang điều tra vụ học sinh lớp 1 ngã ở trường tử vong.

Sau khi nắm bắt thông tin, UBND phường An Dương đã chỉ đạo Trường Tiểu học An Dương phối hợp với các cơ quan, đơn vị chức năng khẩn trương xác minh diễn biến sự việc; rà soát camera, hồ sơ trực, người chứng kiến, việc quản lý học sinh sau giờ tan học; hoàn thiện biên bản và báo cáo khách quan, chính xác.

Đồng thời, nhà trường rà soát các vị trí có nguy cơ mất an toàn trong khuôn viên trường; kịp thời cảnh báo, khắc phục; chấn chỉnh quy trình quản lý, bàn giao học sinh sau giờ tan học, nhất là đối với học sinh nhỏ tuổi chưa có người thân đến đón; phân công rõ người phụ trách khi phụ huynh đến muộn.

Công an phường phối hợp với các đơn vị và các cơ quan điều tra, xác định nguyên nhân.

Phòng Văn hóa - Xã hội theo dõi, đôn đốc nhà trường thực hiện; phối hợp với các cơ quan liên quan tổng hợp tình hình, tham mưu báo cáo bổ sung khi có kết quả xác minh và thông tin chính thức.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Giám đốc Công an TP. Hải Phòng đã chỉ đạo các phòng nghiệp vụ Công an thành phố phối hợp với Công an phường An Dương và Viện kiểm sát nhân dân khu vực 2 khẩn trương tổ chức xác minh, làm rõ vụ việc; tiến hành khám nghiệm, thu thập tài liệu, dấu vết tại hiện trường; xác minh điều tra, làm rõ vụ việc.