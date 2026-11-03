Điều tra vụ hai người thương vong tại một khách sạn ở Khánh Hòa

Trong sáng nay 3/11, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa đã tiến hành khám nghiệm hiện trường và tử thi vụ việc hai người nam - nữ thương vong bất thường tại một khách sạn ở đường Ngọc Hân Công Chúa, ở phía Nam cầu Bình Tân, phường Nam Nha Trang.

Thông tin ban đầu cho biết, nạn nhân là bà T.T.T (SN 1980, trú tại TP Hồ Chí Minh), có mối quan hệ tình cảm với ông N.H.P (SN 1977, trú tại phường Nam Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa). Đầu tháng 11/2026, bà T từ TP Hồ Chí Minh ra Khánh Hòa gặp ông P, sau đó hai người thuê phòng lưu trú trên tầng hai tại một khách sạn nêu trên để lưu trú.

Cơ quan Công an cùng dân quân và an ninh trật tự cơ sở phong tỏa hiện trường phục vụ công tác khám nghiệm, điều tra.

Rạng sáng nay 3/11, người dân phát hiện ông P nằm dưới đất bên lề khách sạn trong tình trạng bị thương tích nặng, có dấu hiệu nghi vấn rơi xuống từ tầng hai khách sạn. Cùng với việc đưa ông T đến bệnh viện cấp cứu, nhân viên khách sạn trình báo Công an phường Nam Nha Trang khẩn trương đến nơi, phong tỏa hiện trường. Kiểm tra bên trong phòng lưu trú, Công an phường Nha Trang phát hiện bà T cũng đã tử vong, trên thi thể có vết thương nghi bị đâm bằng vật sắc nhọn.

Ngay sau đó, Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Khánh Hòa phối hợp cơ quan kiểm sát, pháp y tiến hành khám nghiệm hiện trường và tử thi để điều tra nguyên nhân.