Điều tra vụ hai công nhân tử vong do bị rơi xuống hầm dầu

Theo Công an thành phố Huế, khoảng 9 giờ 50 phút ngày 1/11, tại Cửa hàng xăng dầu số 9 (đang sửa chữa), địa chỉ số 2 Lê Ngô Cát, phường Thuận Hóa, nhóm 3 công nhân thuộc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Cơ khí xăng dầu Tây Nguyên, gồm L.H.P (sinh năm 2001, quê Thanh Hóa), N.Đ.T (sinh năm 1994, quê Đắk Lắk) và T.Đ.Đ (sinh năm 1990, quê Thanh Hóa) đang tiến hành tháo lắp ống hút hơi trong hầm dầu thì ống bị rơi xuống hầm.

Khi anh P. xuống hầm lấy ống thì có dấu hiệu bị ngạt. Thấy vậy, anh T. xuống cứu nhưng cũng bị ngất. Anh Đ. ở phía trên đã gọi lực lượng cứu hộ. Nhận được tin báo, các đơn vị chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường, tổ chức cứu hộ và đưa anh P. cùng anh T. đi cấp cứu.

Tuy nhiên, anh T. đã tử vong trước khi đến bệnh viện; anh P. tử vong tại Bệnh viện Trung ương Huế.

Hiện các đơn vị chức năng của Công an thành phố Huế đang điều tra làm rõ vụ việc và củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định.