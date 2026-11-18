Ông Cường được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. (Ảnh: TK)

Theo thông tin ban đầu, khoảng 14 giờ ngày 17/11, Hạt Kiểm lâm Khu vực 4 nhận được thông tin về vụ việc dùng súng bắn người xảy ra tại Trụ sở Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên lâm nghiệp La Ngà, địa chỉ ấp Ngọc Định, xã Định Quán, thành phố Đồng Nai.

Người bị bắn là ông Nguyễn Mạnh Cường, sinh năm 1978, Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên lâm nghiệp La Ngà.

Đối tượng dùng súng bắn người là ông Nguyễn Thanh Tuấn (biệt danh Tuấn số), sinh năm 1977, đăng ký thường trú ấp Phú Hiệp, xã Định Quán.

Khu vực xảy ra ngay trong phòng làm việc của ông Nguyễn Mạnh Cường tại trụ sở Công ty

Cụ thể, khoảng 14 giờ ngày 17/11, ông Nguyễn Mạnh Cường đang trong phòng làm việc thì đối tượng Tuấn từ ngoài đi bộ vào phòng, lấy khẩu súng tự chế giấu trong bao tải mang theo bắn vào vùng đầu ông Cường một phát, rồi đi ra ngoài.

Lúc này, nhân viên Công ty nghe tiếng súng nổ chạy đến thì Tuấn cầm súng giơ lên đe dọa rồi chạy ra ngoài, lên xe máy bỏ chạy. Ông Cường bị thương được đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Ngay sau khi nhận thông tin, Công an xã Định Quán tổ chức lực lượng truy nóng đến 14 giờ 45 phút cùng ngày, phát hiện Tuấn đi đến nghĩa địa của Chùa Bửu Sơn thuộc ấp Phú Hiệp, xã Định Quán (cách hiện trường 4km) dùng súng tự bắn vào đầu.

Công an xã Định Quán cùng một số người dân đưa đối tượng vào Bệnh viện đa khoa khu vực Định Quán cấp cứu, sau đó nghi can đã tử vong do vết thương quá nặng.

Trong khi đó, ông Cường được đưa đến Bệnh viện đa khoa Đồng Nai. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng bệnh nhân đã được chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy (Thành phố Hồ Chí Minh) điều trị.

Theo thông tin ban đầu ghi nhận, vào thời điểm nêu trên, có khoảng 5 đối tượng đi đến công ty, trong đó có Tuấn và bà P.T.D, là hộ đang canh tác tại khu vực Đồi 5 Cho.

Công an thành phố Đồng Nai đang triệu tập bà P.T.D các đối tượng có liên quan làm việc, điều tra làm rõ.