Vụ nổ súng khiến giám đốc công ty bị thương, nghi phạm được cho là đã tự sát và tử vong.

Thông tin ban đầu, khoảng 14h ngày 17/11/2026, tại trụ sở Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp La Ngà - Đồng Nai, thuộc ấp Ngọc Định, xã Định Quán, Nguyễn Thanh Tuấn (sinh năm 1977) dùng súng bắn ông N.M.C. Ông C. (sinh năm 1978, cùng thường trú tại xã Định Quán) là giám đốc công ty. Sau vụ nổ súng, ông C. được đưa đến bệnh viện cấp cứu. Tuấn đến khuôn viên Tịnh xá Bửu Sơn ở ấp Phú Hiệp, xã Định Quán.

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: Công an Đồng Nai cung cấp.

Người dân phát hiện Tuấn trong tình trạng bị thương và đưa đến Bệnh viện Đa khoa khu vực Định Quán cấp cứu. Sau đó, Tuấn được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai và tử vong.

Hiện trường nơi đối tượng Tuấn tự sát. Ảnh: Công an Đồng Nai cung cấp.

Tiếp nhận tin báo, Công an thành phố Đồng Nai phối hợp với các lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường. Cơ quan công an thu giữ 1 khẩu súng, 8 viên đạn, một vỏ đạn và nhiều tang vật liên quan.

Vụ việc tiếp tục được điều tra, làm rõ.