Điều tra vụ giám đốc công ty lâm nghiệp bị bắn tại Đồng Nai
Công an thành phố Đồng Nai cho biết đang điều tra vụ việc có dấu hiệu của tội phạm “Giết người” xảy ra tại trụ sở một công ty lâm nghiệp ở xã Định Quán.
Vụ nổ súng khiến giám đốc công ty bị thương, nghi phạm được cho là đã tự sát và tử vong.
Thông tin ban đầu, khoảng 14h ngày 17/11/2026, tại trụ sở Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp La Ngà - Đồng Nai, thuộc ấp Ngọc Định, xã Định Quán, Nguyễn Thanh Tuấn (sinh năm 1977) dùng súng bắn ông N.M.C. Ông C. (sinh năm 1978, cùng thường trú tại xã Định Quán) là giám đốc công ty. Sau vụ nổ súng, ông C. được đưa đến bệnh viện cấp cứu. Tuấn đến khuôn viên Tịnh xá Bửu Sơn ở ấp Phú Hiệp, xã Định Quán.
Người dân phát hiện Tuấn trong tình trạng bị thương và đưa đến Bệnh viện Đa khoa khu vực Định Quán cấp cứu. Sau đó, Tuấn được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai và tử vong.
Tiếp nhận tin báo, Công an thành phố Đồng Nai phối hợp với các lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường. Cơ quan công an thu giữ 1 khẩu súng, 8 viên đạn, một vỏ đạn và nhiều tang vật liên quan.
Vụ việc tiếp tục được điều tra, làm rõ.
Nguồn Pháp Luật VN: https://baophapluat.vn/dieu-tra-vu-giam-doc-cong-ty-lam-nghiep-bi-ban-tai-dong-nai.html