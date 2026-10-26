Điều tra vụ chồng chém vợ tử vong bên đường

Theo thông tin ban đầu, tối ngày 25/10, vợ chồng chị T. (trú tại ấp Lộc Hòa) xảy ra mâu thuẫn tình cảm nên cãi nhau.

Công an có mặt tại hiện trường xảy ra vụ việc.

Sau đó, người vợ bỏ về nhà cha mẹ. Không chịu dừng lại, người chồng đã cầm dao đuổi theo chém nhiều nhát vào vợ khiến nạn nhân tử vong bên đường. Gây án xong, hung thủ đã đến cơ quan Công an đầu thú.

Vụ việc đang được Cơ quan CSĐT Công an TP Đồng Nai phối hợp các đơn vị nghiệp vụ khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân.

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