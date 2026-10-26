Điều tra vụ cháy nhà khiến hai cha con ở Gia Lai tử vong

Trước đó, khoảng 4 giờ 30 phút cùng ngày, Công an xã Vĩnh Thịnh nhận tin báo về vụ cháy lớn tại nhà cụ Huỳnh Quảng (81 tuổi, ở thôn Vĩnh Thái, xã Vĩnh Thịnh).

Lực lượng công an nhanh chóng đến hiện trường cùng với người dân dập lửa. Sau khi đám cháy được dập tắt, lực lượng chức năng kiểm tra và phát hiện 2 người tử vong trong phòng ngủ.

Hiện trường được giăng dây phục vụ công tác điều tra. Ảnh: ĐH

Các nạn nhân tử vong được xác định là ông H.T.L. (43 tuổi) và cháu H.G.B (13 tuổi, con trai ông L.). Còn ông Quảng, cha ông L., và vợ là bà Ng.T.H. (77 tuổi) bị thương, được đưa đến bệnh viện để cấp cứu.

Khám nghiệm điều tra nguyên nhân vụ việc. Ảnh: ĐH

Công an xã Vĩnh Thịnh đã bảo vệ hiện trường, xác minh ban đầu và đề xuất Công an tỉnh Gia Lai phân công lực lượng phối hợp điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy.