Điều tra vụ cháy nhà khiến gia chủ tử vong ở Lâm Đồng

Vào khoảng 16 giờ 30 ngày 2/11, ngọn lửa bùng phát tại nhà ông L.H.H (thôn 4, xã Hòa Bắc, tỉnh Lâm Đồng). Người dân sống quanh phát hiện nên hô hoán, cùng nhau dập lửa đồng thời điện báo cho chính quyền địa phương.

Ngay khi nhận tin báo, các lực lượng chức năng địa phương đã nhanh chóng đến hiện trường triển khai khống chế ngọn lửa. Khoảng gần một giờ sau, ngọn lửa đã được dập tắt. Khi kiểm tra hiện trường, ngoài tài sản trong nhà bị thiêu rụi, lực lượng cứu hộ còn phát hiện một người tử vong bên trong nhà.

Qua xác minh, người tử vong là ông L.H.H (SN 1979), là chủ nhà.

Cơ quan chức năng đã khám nghiệm hiện trường, tử thi và đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy.

Hiện trường vụ cháy