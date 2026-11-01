Điều tra vụ cháy gara ô tô tại Sầm Sơn

Theo thông tin ban đầu, khoảng 1 giờ 45 phút ngày 30/10, Công an phường Sầm Sơn và Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH), Công an tỉnh Thanh Hóa nhận được tin báo về vụ cháy xảy ra tại một gara sửa chữa ô tô thuộc tổ dân phố Quảng Thọ, phường Sầm Sơn.

Hiện trường vụ cháy.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Sầm Sơn đã phối hợp với Đội Cảnh sát PCCC và CNCH trên sông khẩn trương điều động lực lượng, phương tiện đến hiện trường, triển khai các phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Với sự nỗ lực của các lực lượng chức năng, đến khoảng 2 giờ 25 phút cùng ngày, đám cháy đã được khống chế và dập tắt hoàn toàn, không để lửa cháy lan sang các khu vực lân cận.

Nhiều tài sản bị thiêu rụi.

Thông tin ban đầu xác định, vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người. Hiện thiệt hại về tài sản và nguyên nhân dẫn đến vụ cháy đang được các cơ quan chức năng tiến hành thống kê, điều tra, làm rõ.

Từ vụ việc trên, khuyến cáo người dân cần nâng cao ý thức, chủ động thực hiện các biện pháp phòng cháy, chữa cháy tại gia đình và cơ sở kinh doanh.

Trong đó, cần thường xuyên kiểm tra hệ thống điện, không sử dụng đồng thời quá nhiều thiết bị điện có công suất lớn; chủ động trang bị bình chữa cháy, mặt nạ phòng độc và các phương tiện cần thiết để kịp thời xử lý khi có sự cố.

Bên cạnh đó, mỗi người cần trang bị kiến thức, kỹ năng thoát nạn khi xảy ra cháy, nổ; ghi nhớ số điện thoại 114 để nhanh chóng thông báo cho lực lượng chức năng khi phát hiện sự cố, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản.