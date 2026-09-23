Điều tra vụ cháy căn nhà tạm trong rẫy khiến 3 mẹ con tử vong

Sáng 23/9, lãnh đạo UBND xã Đam Rông 2 xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ cháy nhà, trong căn nhà bị cháy có 3 mẹ con đã tử vong. Vụ việc xảy ra tại Tiểu khu 181, thôn Liêng Hùng vào rạng sáng 22/9.

Theo thông tin ban đầu, ngọn lửa bùng phát tại một căn nhà tạm bằng gỗ, mái lợp tôn, diện tích khoảng 50m² nằm trong khu vực rẫy cà phê. Khi lực lượng chức năng tiếp cận hiện trường, phát hiện chị V.T.S. (SN 1994, trú tại địa phương) cùng hai người con là V.T.V. (SN 2024) và H.V.Q. (SN 2026) đã tử vong.

Hiện trường vụ cháy nhà.

Ngay khi nhận được tin báo, Công an xã Đam Rông 2 đã báo cáo Công an tỉnh Lâm Đồng nhanh chóng triển khai lực lượng bảo vệ hiện trường, phối hợp tổ chức khám nghiệm, thu thập thông tin và phục vụ công tác điều tra.

Căn nhà xảy ra vụ cháy nằm sâu trong rẫy cà phê, giao thông đi lại khó khăn và không có sóng điện thoại, gây không ít trở ngại cho việc tiếp cận hiện trường và thông tin, ứng cứu khi xảy ra sự cố.

Ngay sau vụ việc, lãnh đạo UBND xã Đam Rông 2 đã đến thăm hỏi, chia buồn, động viên gia đình các nạn nhân. Địa phương cũng đã hỗ trợ 20 triệu đồng để gia đình lo hậu sự, đồng thời tiếp tục rà soát, đề xuất các phương án hỗ trợ nhằm giúp gia đình vượt qua khó khăn trước mắt.

Công an xã Đam Rông 2 đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Lâm Đồng khám nghiệm hiện trường, xác minh các thông tin liên quan để làm rõ nguyên nhân vụ cháy.