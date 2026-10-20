Điều tra vụ chặn xe, đâm tử vong tài xế ô tô
Tối 20/10, Công an phường Bồ Đề (Hà Nội) đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ điều tra vụ tài xế ô tô bị đâm tử vong.
Thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra khoảng 17h cùng ngày tại khu vực Bắc Cầu, phường Bồ Đề. Nghi phạm đi xe máy chặn đầu ô tô, sau đó dùng dao đâm nhiều nhát vào tài xế.
Clip do người dân ghi lại cho thấy nghi phạm liên tục tấn công nạn nhân và hò hét. Tài xế gục trên ghế lái, trên người nạn nhân và cửa xe có nhiều vết máu.
Sau khi gây án, nghi phạm rời khỏi hiện trường bằng xe máy. Lực lượng chức năng đang khẩn trương truy bắt nghi phạm.
Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan Công an điều tra, làm rõ.
Nguồn Công Lý: https://congly.vn/dieu-tra-vu-chan-xe-dam-tu-vong-tai-xe-o-to-544082.html