Điều tra vụ bé trai bán vé số tử vong trong con hẻm bị ngập nước
Tối 14-10, các đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM phối hợp cùng Công an phường Thuận Giao và các đơn vị liên quan khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ bé trai nằm tử vong trên đoạn đường hẻm bị ngập nước.
Theo thông tin ban đầu, hơn 17 giờ cùng ngày, người dân sống ở con hẻm trên đường Thuận Giao 07, phường Thuận Giao, TPHCM nhìn thấy em P. (12 tuổi, quê An Giang) nằm bất tỉnh ở đoạn hẻm bị ngập nước.
Người dân lại kiểm tra nhưng có dấu hiệu bị điện giật nên trình báo cơ quan chức năng.
Công an phường Thuận Giao và nhân viên điện lực đến hiện trường ngắt điện, kiểm tra nhưng em P. đã tử vong.
Người dân cho biết, bé trai ở trọ cùng người thân. Hàng ngày em đi bán vé số. Ghi nhận tại hiện trường, com hẻm đường đất dài khoảng 100m và có khoảng 30m bị ngập sâu khoảng 10cm.
Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/doi-song/dieu-tra-vu-be-trai-ban-ve-so-tu-vong-trong-con-hem-bi-ngap-nuoc_198790.html