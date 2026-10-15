Điều tra vụ bé trai bán vé số tử vong trong con hẻm bị ngập nước

Theo thông tin ban đầu, hơn 17 giờ cùng ngày, người dân sống ở con hẻm trên đường Thuận Giao 07, phường Thuận Giao, TPHCM nhìn thấy em P. (12 tuổi, quê An Giang) nằm bất tỉnh ở đoạn hẻm bị ngập nước.

Cơ quan chức năng có mặt tại hiện trường.

Người dân lại kiểm tra nhưng có dấu hiệu bị điện giật nên trình báo cơ quan chức năng.

Công an phường Thuận Giao và nhân viên điện lực đến hiện trường ngắt điện, kiểm tra nhưng em P. đã tử vong.

Người dân cho biết, bé trai ở trọ cùng người thân. Hàng ngày em đi bán vé số. Ghi nhận tại hiện trường, com hẻm đường đất dài khoảng 100m và có khoảng 30m bị ngập sâu khoảng 10cm.