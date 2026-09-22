Điều tra vụ bé trai 7 tuổi bị đánh bầm tím tại nơi trông trẻ

Ngày 22/9, lãnh đạo UBND xã Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa cho biết địa phương đã chỉ đạo Phòng Văn hóa phối hợp Công an xã kiểm tra nơi trông giữ bé trai 7 tuổi tại thôn Bắc Vĩnh, sau khi gia đình phản ánh cháu có nhiều vết bầm tím trên cơ thể.

Các vết bầm tím trên cơ thể bé trai.

Theo lãnh đạo UBND xã Cam Lâm, nơi này không phải cơ sở giáo dục tư thục mà do một hộ dân tự nhận trông giữ trẻ, chăm sóc và cho các cháu ăn trưa. Qua kiểm tra ban đầu, chính quyền xác định cơ sở không có giấy phép hoạt động, không có giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm. UBND xã đã lập biên bản, yêu cầu dừng hoạt động từ trưa 22/9.

Lãnh đạo UBND xã Cam Lâm cho biết, qua làm việc ban đầu, người trông giữ trẻ thừa nhận đã đánh bé trai N.Đ.G.P. Hiện cơ quan chức năng tiếp tục làm việc với gia đình, đồng thời đưa cháu đi giám định và kiểm tra sức khỏe để có cơ sở xử lý theo quy định.

Trước đó, bà Nguyễn Thị Minh Trang (ở tổ dân phố Tân Hải, xã Cam Lâm, mẹ của bé N.Đ.G.P) cho biết, do gia đình bận công việc nên gửi con tại một căn nhà ở thôn Bắc Vĩnh để được trông giữ, chăm sóc và cho ăn uống vào buổi trưa, chiều đón về.

Sau đó, gia đình phát hiện trên tay, chân cháu có nhiều vết bầm tím. Theo bà Trang, thời điểm này bé có biểu hiện sợ hãi khiến gia đình lo lắng. Gia đình đã liên hệ với người trông giữ trẻ và mong cơ quan chức năng làm rõ vụ việc.