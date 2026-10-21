Điều tra vụ án môi giới mại dâm, phát hiện đường dây cá độ bóng đá qua mạng

Nhóm đối tượng liên quan đường dây đánh bạc qua mạng bị bắt tạm giam.

Trước đó, đầu tháng 10-2026, qua triển khai các biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát hình sự- Công an TP Hồ Chí Minh, phối hợp các đơn vị liên quan kiểm tra các cơ sở kinh doanh karaoke, khách sạn, phát hiện nhiều trường hợp mua, bán dâm có liên quan đến Nhà hàng Karaoke Yến Như và Nhà hàng Karaoke Holiday (đều thuộc địa bàn phường Bình Tân).

Kết quả điều tra xác định, hai cơ sở này do Nguyễn Hằng Ni, Nguyễn Thị Thu Trinh và Lê Văn Khải Vy góp vốn, phân chia lợi nhuận; giao Nguyễn Thị Hồng Thắm cùng các quản lý trực tiếp điều hành. Để thu hút khách, tăng doanh thu, các đối tượng thống nhất cho phép nhân viên nữ bán dâm cho khách bên ngoài.

Khi khách có nhu cầu, quản lý tiếp viên giới thiệu, thỏa thuận giá cả, nhận tiền môi giới và bố trí nhân viên đi bán dâm. Nhằm đối phó với cơ quan chức năng, các đối tượng yêu cầu nhân viên lập giấy xin ra cổng với lý do “đi ăn”, “có việc gia đình” để che giấu hoạt động phạm pháp.

Ngày 5-10, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh khởi tố vụ án, bị can đối với: Nguyễn Hằng Ni, Nguyễn Thị Thu Trinh, Nguyễn Thị Hồng Thắm, Nguyễn Thị Điểm và Võ Thị Mỹ Châu bị khởi tố về hành vi: “Môi giới mại dâm”. Riêng bị can Lê Văn Khải Vy bị khởi tố về các hành vi: “Môi giới mại dâm” và “Đánh bạc” và bị can Phạm Văn Dòn bị khởi tố về hành vi: “Đánh bạc”.

Đáng nói, từ hoạt động cá độ của một đối tượng trong vụ án, cơ quan điều tra tiếp tục lần theo dấu vết, làm rõ đường dây cá độ bóng đá qua mạng với nhiều cấp tài khoản, có sự phân chia vai trò và hưởng lợi từ hoạt động đặt cược.

Theo tài liệu điều tra, Lê Văn Khải Vy tham gia cá độ bóng đá trên trang mạng Sbobet, sử dụng tài khoản do Phạm Văn Dòn cung cấp. Từ manh mối này, Phòng Cảnh sát hình sự tiếp tục truy xét, phát hiện đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc qua mạng Internet với phương thức phân cấp tài khoản để tổ chức cá cược và thu lợi bất chính.

Cụ thể, đường dây sử dụng hệ thống tài khoản Master, Agent và Member trên trang mạng Sbobet. Đàm Thừa Trung tiếp nhận một tài khoản Master có hạn mức 500.000 điểm, tương đương 5 tỷ đồng theo tỷ lệ quy đổi ban đầu, sau đó giao Hồ Diệu Cơ phân chia thành nhiều tài khoản cấp dưới để các đối tượng khác tổ chức cá độ bóng đá.

Các bị can bị khởi tố về hành vi môi giới mại dâm.

Từ tài khoản Master, Hồ Diệu Cơ tiếp tục giao tài khoản cho Lục Kiến Trung, Nguyễn Văn Trúc, Trương Ngọc Minh và nhiều đối tượng khác để trực tiếp đánh bạc hoặc phân phối lại cho người tham gia đặt cược. Các đối tượng hưởng lợi từ việc nâng tỷ lệ quy đổi điểm cược, chênh lệch tiền thắng thua hoặc hoa hồng.

Quá trình điều tra, Công an Thành phố Hồ Chí Minh triệu tập các đối tượng liên quan, thu giữ phương tiện, tang vật; trích xuất, phân tích dữ liệu điện tử và lịch sử đặt cược, làm rõ phương thức giao nhận tài khoản, thanh toán, phân chia tiền thắng thua và vai trò của từng đối tượng.

Ngày 11-10, căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội: “Tổ chức đánh bạc”, đồng thời khởi tố thêm 19 bị can, gồm: Hồ Diệu Cơ, Lục Kiến Trung, Nguyễn Văn Trúc, Trương Ngọc Minh, Đàm Thừa Trung, Nguyễn Văn Thành, Huỳnh Uy, Trần Lệ Thúy, Lý Khôn Quyền, Phạm Ngọc Sơn, Mai Thu Sơn, Nguyễn Văn Linh, Liều Sì Hỷ, Trương Vi Thông, Trương Huyên, Tăng Đức, Trần Hòa Lợi, Võ Lợi Hùng và Dương Võ Trung về các hành vi: “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc”. Cơ quan CSĐT đã bắt tạm giam 18 bị can và áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bị can Dương Võ Trung do tình trạng sức khỏe.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục củng cố chứng cứ, mở rộng điều tra, truy xét các đối tượng liên quan, nhất là những người cung cấp tài khoản cá độ ở cấp trên, để xử lý theo quy định pháp luật.