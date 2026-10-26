Điều tra vụ án mạng trong cuộc nhậu tại đồi thông

Theo thông tin ban đầu, vào chiều 25/10, Công an tỉnh Gia Lai nhận được tin báo về việc xảy ra vụ án mạng tại xã Đak Đoa khiến một nam thanh niên bị đâm tử vong.

Lập tức, Đại tá Dương Văn Long - Thủ trưởng Cơ quan CSĐT, Phó Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị liên quan phối hợp với Công an xã Đak Đoa triệu tập các đối tượng, khẩn trương xác minh làm rõ sự vụ.

Hai đối tượng Tương và Quân liên quan đến vụ án. (Ảnh: D.H).

Bước đầu, Cơ quan chức năng xác định, vào khoảng 12h ngày 25/10, có một nhóm nam thanh niên tụ tập ăn nhậu ở khu vực đồi thông thuộc thôn Tươh Ktu, xã Đak Đoa, gồm: Tương (SN 2009), Quân (SN 2007), Wêt (SN 2009), Thum (SN 2000), Đum (SN 2000) cùng trú tại xã Đak Đoa và một số người khác.

Trong quá trình nhậu, do Quân nghe được việc Thum và Đum nói xấu mình nên hai bên xảy ra mâu thuẫn. Sau đó, Quân cùng Tương, Wêt về nhà chuẩn bị 2 con dao tự chế rồi quay lại nhậu tiếp.

Đến khoảng 17h cùng ngày, Quân bị Đum tiếp tục chọc ghẹo nên bực tức và đi ra mở cốp xe máy lấy một con dao tự chế dài khoảng 60cm, xông vào đánh, chém khiến Đum bỏ chạy.

Thấy Đum bị chém, nên Thum bỏ chạy thì bị Tương đuổi theo dùng dao đâm một cái vào vùng lưng. Mặc dù nạn nhân được đưa đi cấp cứu ở Trung tâm Y tế xã Đak Đoa, nhưng vì vết thương thấu phổi nên đã tử vong.

Hiện, vụ án đang được Công an tỉnh Gia Lai điều tra, xử lý theo đúng quy định pháp luật.