Điều tra vụ án mạng tại xã Hưng Thịnh

Lực lượng công an có mặt tại hiện trường để điều tra vụ việc. Ảnh: CTV

Theo thông tin ban đầu, anh H.M.D. và chị N.T.H.T. (sinh năm 1989) là vợ chồng. Thời gian gần đây, giữa hai người xảy ra mâu thuẫn, chị T. thường xuyên bỏ về nhà bố mẹ ruột. Thấy vậy, anh D. có can ngăn và khuyên chị T. quay về nhưng chị T. vẫn thường bỏ về nhà ba mẹ ruột.

Nhiều người dân hiếu kỳ theo dõi vụ việc. Ảnh: CTV

Chiều 25-10, khi anh D. đi mua đồ về đến nhà thì thấy chị T. lấy xe máy đi ra khỏi nhà. Lúc này, anh D. khuyên can chị T. ở nhà nhưng chị T. vẫn phóng xe đi. Thấy vậy, anh D. vào bếp lấy một con dao, rồi lấy xe máy đuổi theo chị T. Được khoảng 20m thì anh D. đuổi kịp và cúp đầu xe chị T. lại để nói chuyện và tiếp tục khuyên can, yêu cầu chị này quay trở về nhà. Thấy chị T. vẫn cương quyết, anh D. đã dùng dao tấn công khiến nạn nhân tử vong. Sau khi gây án, anh D. đã đến cơ quan công an đầu thú và khai nhận toàn bộ sự việc.

Hiện cơ quan công an tiếp tục điều tra vụ việc.