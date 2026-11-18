Sau khi xem xét hồ sơ vụ án, Hội đồng xét xử quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung.

Ba bị cáo Hồ Đăng Trung, Hồ Văn Long và Trương Nhật Quang là cựu cán bộ của một ngân hàng, bị truy tố về tội “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”.

Theo cáo trạng, Dương Thanh Cường là Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty Trách nhiệm hữu hạn Cửu Long Phát, bị cáo buộc sử dụng hồ sơ, tài liệu liên quan các tài sản đất đai để nâng giá trị tài sản bảo đảm, lập hồ sơ vay vốn nhằm chiếm đoạt tiền của ngân hàng. Phạm Hoàng Thọ, Giám đốc Công ty Cửu Long Phát, bị truy tố cùng tội danh với Cường.

Vụ án liên quan hoạt động vay vốn đầu tư dự án khu căn hộ, trung tâm thương mại và văn phòng cho thuê của Công ty Cửu Long Phát, với tổng số tiền giải ngân 111 tỷ đồng qua 2 khoản vay.

Theo cáo trạng, tháng 10/2008, Công ty Cửu Long Phát lập hồ sơ đề nghị cấp hạn mức tín dụng 150 tỷ đồng để thực hiện dự án. Trong quá trình vay vốn, Cường bị cáo buộc sử dụng 2 thửa đất tại số 256A và 258 Kinh Dương Vương, quận Bình Tân trước đây, có giá mua thực tế 23 tỷ đồng nhưng lập hợp đồng chuyển nhượng với giá 72 tỷ đồng để làm tài sản bảo đảm cho khoản vay 54 tỷ đồng.

Sau khi khoản vay được giải ngân, theo cáo trạng, Phạm Hoàng Thọ chuyển 44 tỷ đồng rút tiền mặt giao cho Cường, 10 tỷ đồng chuyển vào tài khoản Công ty Cổ phần Việt Liên Á. Cơ quan tố tụng xác định việc lập hồ sơ, sử dụng tài sản bảo đảm và chuyển tiền có liên quan đến hành vi bị cáo buộc chiếm đoạt tài sản.

Đối với khoản vay 57 tỷ đồng còn lại, Cường bị cáo buộc lập hợp đồng giao khoán khống, sử dụng 8 tài sản thuộc Công ty Việt Remax làm tài sản bảo đảm. Các tài liệu, hợp đồng liên quan những tài sản này được sử dụng trong quá trình lập hồ sơ vay vốn, giải ngân.

Cáo trạng xác định tổng số tiền bị chiếm đoạt trong vụ án hơn 71,7 tỷ đồng. Phạm Hoàng Thọ bị truy tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” do bị cáo buộc tham gia thực hiện các thủ tục vay vốn, chuyển tiền theo yêu cầu của Cường.

Đối với nhóm bị cáo nguyên cán bộ ngân hàng, cáo trạng xác định Hồ Đăng Trung, Hồ Văn Long và Trương Nhật Quang có sai phạm trong quá trình thực hiện nhiệm vụ liên quan các khoản vay của Công ty Cửu Long Phát. Các bị cáo bị truy tố về tội “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”, theo Điều 179 Bộ luật Hình sự năm 1999.

Trong đó, Hồ Đăng Trung được xác định có trách nhiệm trong quá trình chỉ đạo, kiểm tra hoạt động tín dụng; Hồ Văn Long và Trương Nhật Quang liên quan việc thẩm định, lập hồ sơ, kiểm tra tài sản bảo đảm và thực hiện các thủ tục cho vay. Những sai phạm này được cơ quan tố tụng xác định có liên quan đến việc giải ngân các khoản vay cho Công ty Cửu Long Phát.

Vụ án được Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đưa ra xét xử sơ thẩm sáng 18/11. Sau khi xem xét hồ sơ và các vấn đề liên quan, Hội đồng xét xử quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung, tiếp tục làm rõ các nội dung của vụ án. Các bị cáo sẽ được xem xét, giải quyết theo trình tự tố tụng sau khi có kết quả điều tra bổ sung.