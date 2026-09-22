Điều tra vụ án huy động đầu tư với cam kết lợi nhuận cao tại Công ty Capital Clearance Việt Nam

Ảnh minh họa do AI tạo.

Theo thông tin cơ quan điều tra công bố, trong quá trình hoạt động, những người liên quan đến công ty đã tổ chức các hội thảo, sự kiện và đưa ra nhiều chương trình đầu tư với mức lợi nhuận hấp dẫn để huy động tiền từ người dân. Cụ thể, các gói đầu tư được giới thiệu từ 800USD, 2.500USD, 8.000USD đến 25.000 USD, tương ứng hệ số trả thưởng từ 2 đến 3,5. Nhà đầu tư được giới thiệu mức lãi suất 1% mỗi tuần, đồng thời mỗi tháng được tăng thêm 0,5% cổ phiếu; lợi nhuận được cam kết trả trong 18 tháng và có thể được cộng thêm nếu tái đầu tư. Các chương trình khuyến mãi còn đưa ra phần thưởng bằng vàng và các chuyến du lịch.

Để tạo lòng tin, tại các hội thảo, Công ty Capital Clearance Việt Nam được giới thiệu là chi nhánh của Tập đoàn CCG của Hoa Kỳ. Tuy nhiên, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị xác định thông tin này không đúng sự thật.

Theo cơ quan điều tra, thời gian đầu hoạt động, công ty có chuyển trả một số khoản lợi nhuận và tiền thưởng cho nhà đầu tư. Sau đó, doanh nghiệp ngừng hoạt động và không tiếp tục thực hiện các nghĩa vụ như đã cam kết. Hiện công ty không còn hoạt động tại địa chỉ đăng ký kinh doanh; các pháp nhân liên quan không có mặt tại đây và không có thông tin liên hệ để các nhà đầu tư yêu cầu giải quyết quyền lợi.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị cho rằng, vụ việc có dấu hiệu sử dụng thông tin không đúng sự thật để tạo dựng uy tín, lòng tin, qua đó, huy động tiền của người dân chuyển vào tài khoản của Công ty Capital Clearance Việt Nam. Cơ quan chức năng đang tiếp tục làm rõ hành vi và những người liên quan để xác định bị can trong vụ án.

Vụ việc cho thấy rủi ro từ những hình thức huy động đầu tư gắn với cam kết lợi nhuận cao, trong đó, việc sử dụng các chương trình thưởng và thông tin về doanh nghiệp để tạo niềm tin có thể khiến người tham gia khó đánh giá đầy đủ tính thực chất của hoạt động đầu tư.

Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị đề nghị, những cá nhân, tổ chức từng tham gia đầu tư, có quan hệ giao dịch hoặc biết thông tin liên quan đến Công ty TNHH Tư vấn đầu tư Capital Clearance Việt Nam cung cấp cho cơ quan điều tra. Thông tin liên hệ Điều tra viên Lê Chí Hiếu (Đội 4, Phòng Cảnh sát kinh tế- Công an tỉnh Quảng Trị; số điện thoại 0979.734.989).