Điều tra vụ 29 công nhân nôn ói, nhập viện sau bữa ăn tập thể

Chiều 9/11, Sở Y tế tỉnh Tây Ninh cho biết đang phối hợp với các đơn vị liên quan xác minh vụ việc 29 công nhân nghi ngộ độc thực phẩm xảy ra tại bếp ăn tập thể Công ty TNHH Yura Corporation Tây Ninh, thuộc Khu công nghiệp Long Hậu 3 (giai đoạn 1), xã Cần Giuộc.

Công ty TNHH Yura Corporation Tây Ninh

Theo thông tin ban đầu, ngày 7/11, công ty tổ chức bữa ăn trưa với tổng cộng 436 suất, trong đó có 375 suất ăn mặn và 61 suất ăn chay. Sau bữa ăn, 29 công nhân thuộc ca làm việc lúc 10h và 12h lần lượt xuất hiện các triệu chứng đau bụng từng cơn, buồn nôn và nôn ói.

Ngay sau đó, các công nhân được doanh nghiệp đưa đến Bệnh viện Đa khoa Nhà Bè (TPHCM) để thăm khám, điều trị. Từ 13h55 đến 19h cùng ngày, sức khỏe của cả 29 bệnh nhân đã ổn định và được bác sĩ cho xuất viện.

Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Tây Ninh đã tiếp nhận thông tin từ Bệnh viện Đa khoa Nhà Bè và tiến hành điều tra vụ việc theo quy định.

Liên quan đến sự cố trên, ngày 8/11, Cục An toàn thực phẩm có công văn đề nghị Sở Y tế tỉnh Tây Ninh khẩn trương chỉ đạo các đơn vị trực thuộc phối hợp với Sở Y tế TPHCM và Bệnh viện Đa khoa Nhà Bè tập trung nguồn lực chăm sóc, điều trị cho các trường hợp nghi ngộ độc thực phẩm.

Cơ quan này cũng yêu cầu tăng cường theo dõi, giám sát sức khỏe những người có liên quan, kịp thời phát hiện các trường hợp xuất hiện triệu chứng tương tự để đưa đi điều trị; đồng thời điều tra, xác định nguyên nhân vụ việc và xử lý nghiêm các vi phạm về an toàn thực phẩm nếu có.

Sở Y tế Tây Ninh cho biết, trước mắt, ngành y tế địa phương yêu cầu các đơn vị tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, bếp ăn tập thể và đơn vị cung cấp suất ăn công nghiệp thực hiện nghiêm các quy định về an toàn thực phẩm. Trong đó, các cơ sở phải kiểm soát chặt chẽ quy trình sơ chế, chế biến, vận chuyển, bảo quản và phục vụ thức ăn; thực hiện đầy đủ việc lưu mẫu thức ăn, kiểm thực ba bước, kiểm soát nguồn gốc, xuất xứ nguyên liệu nhằm phòng ngừa nguy cơ ngộ độc thực phẩm.