Điều tra vụ 2 người thương vong trong khách sạn

Trưa 3/11, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Khánh Hòa phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ liên quan và Công an phường Nam Nha Trang hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường vụ người phụ nữ tử vong trong một khách sạn trên đường Ngọc Hân Công Chúa.

Theo thông tin ban đầu, nạn nhân được xác định là bà T.T.T. (46 tuổi, trú tại TP.HCM). Người đàn ông đi cùng là ông N.H.P (49 tuổi, trú tại phường Nam Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa). Bước đầu, cơ quan chức năng xác định hai người có quan hệ tình cảm với nhau.

Cuối tháng 10/2026, bà T. đi xe khách từ TP.HCM ra Nha Trang để gặp ông P. Sau đó, cả hai thuê phòng tại tầng 2 khách sạn N.L., nằm ở khu vực phía nam cầu Bình Tân, thuộc phường Nam Nha Trang để lưu trú.

Rạng sáng 3/11, người dân bất ngờ phát hiện ông P. rơi từ khách sạn xuống đất, trước khu vực khách sạn. Người đàn ông bị thương tích nặng nên được người dân nhanh chóng đưa đến cơ sở y tế cấp cứu.

Hiện trường vụ tử vong.

Nhận được tin báo, Công an phường Nam Nha Trang đã có mặt tại hiện trường, triển khai các biện pháp xác minh, điều tra ban đầu.

Qua kiểm tra căn phòng ở tầng 2 mà ông P. và bà T. thuê, lực lượng chức năng phát hiện bà T. đã tử vong bên trong.

Thông tin ban đầu từ cơ quan chức năng cho biết, trên người nạn nhân có thương tích, nghi bị đâm bằng kéo nhọn.

Khu vực khách sạn sau đó được lực lượng công an kiểm tra, phong tỏa để phục vụ công tác khám nghiệm, thu thập dấu vết và tài liệu liên quan.

Hiện nguyên nhân khiến bà T. tử vong cũng như diễn biến dẫn đến việc ông P. rơi từ khách sạn xuống đất đang được Công an tỉnh Khánh Hòa phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ tiếp tục điều tra, làm rõ.