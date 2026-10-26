Điều tra vụ 2 cha con tử vong trong căn nhà bốc cháy lúc rạng sáng ở Vĩnh Thịnh

Trước đó, rạng sáng 26-10, Công an xã Vĩnh Thịnh tiếp nhận thông tin về việc tại nhà ông H.Q. (SN 1945, thôn Vĩnh Thái, xã Vĩnh Thịnh) xảy ra cháy lớn.

Căn nhà xảy ra vụ cháy khiến 2 người tử vong. Ảnh: Đức Hồ

Ngay khi tiếp nhận thông tin, Công an xã triển khai lực lượng đến hiện trường để cùng người dân dập lửa. Sau khi dập tắt đám cháy, cơ quan chức năng kiểm tra bên trong phòng ngủ của gia đình ông Q. thì phát hiện 2 người tử vong.

Nạn nhân được xác định là ông H.T.L. (SN 1983, con trai ông Q.) và cháu H.G.B. (SN 2013, con trai ông L.).

Công an xã triển khai bảo vệ hiện trường, xác minh thông tin ban đầu và báo cáo vụ việc đến lãnh đạo Công an tỉnh để chỉ đạo các lực lượng phối hợp điều tra.

Sáng 26-10, lực lượng kỹ thuật hình sự cùng các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Gia Lai phối hợp các cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc.