Ban hành kèm theo quyết định này là phương án điều tra thu nhập bình quân đầu người cấp xã hằng năm trên địa bàn thành phố Đồng Nai giai đoạn 2026-2030. Phương án điều tra là căn cứ để tổ chức thu thập, tổng hợp, xử lý, phân tích và công bố thông tin nhằm tính toán chỉ tiêu “Thu nhập bình quân đầu người hằng năm trên địa bàn cấp xã” đối với các xã, phường trên địa bàn thành phố; phục vụ đánh giá kết quả thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đối với các xã thuộc đối tượng đánh giá theo quy định; đồng thời phục vụ công tác quản lý nhà nước, chỉ đạo, điều hành, xây dựng kế hoạch và hoạch định chính sách phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn

thành phố.

Thời điểm điều tra là ngày 1-10 hằng năm. Các chỉ tiêu thời kỳ trong cuộc điều tra này có thời kỳ điều tra (tham chiếu) là 12 tháng tính từ ngày 1-10 năm trước đến ngày 30-9 năm điều tra. Thời gian thu thập thông tin tại địa bàn là 15 ngày, từ ngày 1-10 đến hết 15-10 của năm điều tra.

Nội dung điều tra gồm: thông tin định danh của hộ; thông tin của thành viên hộ về tiền lương, tiền công; thông tin về hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tạo thu nhập của hộ; thông tin về các khoản thu nhập khác của hộ…