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Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) vừa có Văn bản gửi Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lâm Đồng về việc xử lý vi phạm an toàn thực phẩm (ATTP) của một số vùng trồng và cơ sở đóng gói thanh long, sầu riêng xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc.

Theo Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, ngày 18/11/2026, cơ quan này nhận được thông báo từ Tổng cục Hải quan Trung Quốc về việc một số lô hàng thanh long, sầu riêng xuất khẩu của Việt Nam vi phạm quy định an toàn thực phẩm của nước nhập khẩu.

Đáng chú ý, danh sách kèm theo văn bản xác định hai cặp mã số vùng trồng và cơ sở đóng gói liên quan đến các lô hàng vi phạm tại Lâm Đồng bị phía Trung Quốc thông báo tạm dừng nhập khẩu kể từ ngày 21/11/2026.

Cụ thể, đối với mặt hàng thanh long, mã số vùng trồng VN-BTHOR0041 và mã số cơ sở đóng gói VN-BTHPH199 bị cảnh báo do vi phạm liên quan đến hoạt chất Acephate. Lô hàng được xuất khẩu thông qua Star Trade Import Export Company Limited, có địa chỉ tại tỉnh Lạng Sơn. Giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật số 008394/26/0705 được cấp ngày 25/10/2026.

Đối với mặt hàng sầu riêng, mã số vùng trồng VN-LDOR0090 và mã số cơ sở đóng gói VN-LDPH143 bị cảnh báo do phát hiện Cadmium. Lô hàng được xuất khẩu thông qua Hoa Sen Lang Son Import Export Company Limited, địa chỉ tại tỉnh Lạng Sơn. Giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật số 009213/26/0705 được cấp ngày 7/11/2026.

Theo phụ lục thông báo, thời gian tạm dừng đối với cả hai trường hợp được tính từ ngày 21/11/2026, căn cứ thời điểm hàng hóa khởi hành. Đây là nội dung cần lưu ý trong quá trình quản lý mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói và tổ chức hoạt động xuất khẩu nông sản sang thị trường Trung Quốc.

Trước tình hình trên, Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lâm Đồng thực hiện nghiêm các quy định tại Nghị định số 38/2026/NĐ-CP ngày 24/1/2026 của Chính phủ về nhập khẩu cây mang theo bầu đất và mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói; Nghị quyết số 36/2026/NQ-CP ngày 31/7/2026 về đơn giản hóa thủ tục hành chính liên quan đến các mã số này.

Đồng thời, yêu cầu các tổ chức, cá nhân có liên quan khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vi phạm, triển khai các biện pháp khắc phục và gửi báo cáo về cơ quan chuyên môn được giao của địa phương theo quy định.

Sau khi các đơn vị hoàn thành khắc phục, địa phương phải tổ chức đánh giá kết quả đối với từng mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói; tổng hợp báo cáo về Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật để cơ quan này chuyển thông tin đến cơ quan có thẩm quyền của nước nhập khẩu.

Cục cũng yêu cầu tăng cường kiểm tra, giám sát và quản lý mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói nhằm bảo đảm đáp ứng các quy định về kiểm dịch thực vật và an toàn thực phẩm của thị trường nhập khẩu.

Việc Trung Quốc đưa ra cảnh báo và tạm dừng nhập khẩu các lô hàng liên quan cho thấy yêu cầu kiểm soát chất lượng, dư lượng hóa chất và truy xuất nguồn gốc ngày càng chặt chẽ đối với nông sản xuất khẩu. Đối với Lâm Đồng, địa phương có nhiều vùng sản xuất thanh long, sầu riêng phục vụ xuất khẩu, việc xác định rõ nguyên nhân và thực hiện hiệu quả các biện pháp khắc phục có ý nghĩa quan trọng trong việc duy trì thị trường, bảo vệ uy tín nông sản và hoạt động xuất khẩu của doanh nghiệp, người sản xuất./.