Điều tra nguyên nhân vụ tàu Aquacharm va chạm cầu cảng ở biển Dung Quất

Vụ va chạm với cầu cảng khiến tàu Aquacharm hư hỏng phần mũi tàu.

Ngay sau khi tai nạn xảy ra, Cảng vụ Hàng hải Quảng Ngãi phối hợp Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Dung Quất hướng dẫn chủ tàu, thuyền trưởng tàu Aquacharm (quốc tịch Marshall Islands) và đơn vị khai thác cảng triển khai các thủ tục cần thiết, bảo đảm tàu cập cảng an toàn để chuyển hàng hóa xuống cảng.

Thành lập tổ điều tra tai nạn hàng hải

Các đơn vị đồng thời hướng dẫn, hỗ trợ chủ tàu, thuyền trưởng thực hiện những biện pháp bảo đảm an toàn trong quá trình cập cảng, neo đậu và các thủ tục, hồ sơ pháp lý liên quan vụ va chạm.

Các cơ quan chức năng, đơn vị liên quan bàn các giải pháp khắc phục hậu quả vụ tai nạn hàng hải.

Cảng vụ Hàng hải Quảng Ngãi đã thành lập tổ điều tra tai nạn hàng hải để triển khai các nhiệm vụ theo quy định. Hiện, các đơn vị liên quan đang tổ chức giám định khu vực cầu cảng và đánh giá thiệt hại đối với tàu Aquacharm. Công tác giám định cũng tập trung xem xét các yếu tố kỹ thuật, kết cấu công trình nhằm phục vụ việc đánh giá toàn diện nguyên nhân tai nạn và mức độ thiệt hại.

Đại diện chủ tàu Aquacharm cho biết, chủ tàu đang phối hợp với cơ quan chức năng báo cáo vụ việc, đồng thời sẵn sàng cung cấp tài liệu, hồ sơ theo yêu cầu trong quá trình điều tra. Theo đại diện chủ tàu, thuyền trưởng có nhiều năm kinh nghiệm và từng điều khiển các tàu hàng lớn. Vì vậy, khi nhận được thông tin tàu va chạm cầu cảng, phía chủ tàu rất bất ngờ.

“Sau khi nghe về sự cố tàu va chạm cầu cảng, phía chủ tàu và đại lý rất ngạc nhiên vì thuyền trưởng tàu là người có 18 năm kinh nghiệm, thực hiện nhiệm vụ những tàu hàng lớn. Chủ tàu là người thực chiến và tin vào năng lực của thuyền trưởng. Vì vậy, chủ tàu rất ngạc nhiên sau khi sự cố xảy ra”, đại diện chủ tàu Aquacharm cho biết.

Đại diện Công ty cổ phần Thép Hòa Phát Dung Quất cho biết, theo thống kê sơ bộ, có 12 hạng mục cảng bị ảnh hưởng, hư hỏng. Đây mới là những thiệt hại ban đầu được ghi nhận tại thời điểm giám định, cần tiếp tục kiểm tra, đánh giá chi tiết để xác định đầy đủ mức độ ảnh hưởng.

Công ty đề nghị lực lượng Biên phòng phối hợp các bên liên quan điều tra nguyên nhân vụ tai nạn trong quá trình điều động tàu; giữ nguyên hiện trạng tàu Aquacharm phục vụ công tác điều tra và bảo lưu quyền khiếu nại. Đồng thời, doanh nghiệp đề nghị chủ tàu, thuyền trưởng và các đơn vị liên quan xây dựng phương án bồi thường, khắc phục thiệt hại; mời đơn vị giám định độc lập có chuyên môn sâu đánh giá kết cấu cầu cảng, xác định đầy đủ ảnh hưởng của vụ va chạm.

“Chúng tôi đề nghị phía chủ tàu, thuyền trưởng và đơn vị liên quan đưa ra phương án đền bù, khắc phục đối với những thiệt hại đối với công ty; mời đơn vị giám định độc lập có chuyên môn sâu tham gia giám định kết cấu cầu cảng để đánh giá đầy đủ ảnh hưởng của vụ va chạm”, Phó Giám đốc Công ty cổ phần Thép Hòa Phát Dung Quất Dương Vũ Hoàng Anh nhấn mạnh.

Đình chỉ cán bộ hoa tiêu phục vụ điều tra

Công ty Hoa tiêu Hàng hải miền bắc - Chi nhánh Hoa tiêu IV là đơn vị cung cấp dịch vụ hoa tiêu, cung cấp thông tin, hướng dẫn tàu Aquacharm di chuyển vào cảng chuyên dụng của Hòa Phát Dung Quất. Giám đốc chi nhánh Trần Thanh Nhung cho biết, đơn vị đã đình chỉ công tác đối với cán bộ hoa tiêu thực hiện nhiệm vụ trên tàu để phục vụ công tác điều tra.

Giám đốc Chi nhánh Hoa tiêu IV Trần Thanh Nhung phát biểu tại cuộc họp.

“Công ty đã bố trí cán bộ hoa tiêu giàu kinh nghiệm, có thời gian làm việc nhiều tại cảng Dung Quất, chỉ dẫn nhiều lượt tàu tương tự, tàu container lớn ra, vào cảng. Tuy nhiên cũng không biết nói gì hơn ngoài lời xin lỗi vì sự có mặt của hoa tiêu làm nhiệm vụ trên tàu. Chúng tôi sẽ cố gắng cải thiện hơn nữa và bảo đảm tốt hơn nữa trong khả năng của mình, trong điều kiện dẫn tàu của mình”, ông Trần Thanh Nhung phát biểu tại buổi làm việc giữa các đơn vị.

Để giải quyết các vấn đề liên quan vụ tai nạn, Giám đốc Cảng vụ Hàng hải Quảng Ngãi Lê Văn Lương yêu cầu chủ tàu, thuyền trưởng, các đơn vị bảo hiểm và đại lý phối hợp lựa chọn đơn vị giám định độc lập trên cơ sở thống nhất giữa các bên, nhằm đánh giá thiệt hại đối với cầu cảng và tàu Aquacharm.

Bên cạnh công tác điều tra, các đơn vị phải xây dựng phương án bảo đảm an toàn cho tàu trong thời gian neo đậu, chuyển hàng xuống cảng và di chuyển đến vị trí neo đậu an toàn trong khi chờ giải quyết vụ việc.

Trước diễn biến thời tiết phức tạp trong mùa mưa bão, các lực lượng chức năng duy trì phương án ứng cứu, cứu hộ, cứu nạn và sẵn sàng ứng phó sự cố tràn dầu. Công tác bảo đảm an toàn được triển khai cho đến khi cơ quan chuyên môn đánh giá, xác định tình trạng kỹ thuật của tàu và điều kiện hoạt động an toàn.

Tàu Aquacharm neo đậu tại cảng chuyên dụng sau khi tai nạn xảy ra.

Cảng vụ Hàng hải Quảng Ngãi cho biết, các cơ quan quản lý nhà nước tiếp tục phối hợp, hướng dẫn và hỗ trợ doanh nghiệp giải quyết những vấn đề phát sinh, bảo đảm quá trình xử lý vụ tai nạn được thực hiện theo quy định.

Trước đó, Báo Nhân Dân đã đưa tin, tàu Aquacharm quốc tịch Marshall Islands, dài 292m, trọng tải 182.309 tấn, hành trình từ cảng Hedland (Australia) đến cảng Dung Quất, tỉnh Quảng Ngãi. Trên tàu có 22 thuyền viên mang quốc tịch Hàn Quốc, Nhật Bản và Philippines, do ông Lee Sanghwa (sinh năm 1962, quốc tịch Hàn Quốc) làm thuyền trưởng.

Khoảng 18 giờ ngày 18/10, trong quá trình di chuyển vào khu vực bến số 10 thuộc cảng chuyên dụng Khu liên hợp sản xuất gang thép Hòa Phát Dung Quất, tàu Aquacharm va chạm với phần cầu cảng đang xây dựng. Vị trí va chạm nằm tại phần nối dài cầu cảng số 10 và 11, với chiều dài khoảng 50m. Thời điểm xảy ra tai nạn, tàu chở gần 170.600 tấn quặng sắt.