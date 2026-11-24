Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội, cũng có mặt tại hiện trường, trực tiếp chỉ đạo các đơn vị khẩn trương triển khai công tác CNCH.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng yêu cầu các lực lượng chức năng khẩn trương tìm kiếm cứu nạn, đưa các nạn nhân đi cấp cứu và đưa người dân tại các hộ xung quanh ra ngoài hiện trường để đảm bảo an toàn.

Đại tá Phạm Trung Hiếu, Trưởng phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, báo cáo tình hình vụ việc với Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng tại hiện trường.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng yêu cầu lực lượng chức năng khẩn trương cứu nạn, sơ tán người dân đến nơi an toàn.

Tại hiện trường, Đại tá Phạm Trung Hiếu, Trưởng phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an TP Hà Nội cùng chỉ huy các đơn vị triển khai đội hình CNCH.

Ngoài 2 căn nhà bị sập, vụ nổ còn ảnh hưởng đến 5 căn nhà lân cận. Bước đầu ghi nhận có người tử vong, nhiều người bị thương. Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.