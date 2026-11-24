Điều tra nguyên nhân vụ nổ ở Hà Nội
Ngay sau khi xảy ra vụ việc, đồng chí Vũ Đại Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND TP Hà Nội, đã có mặt tại hiện trường, chỉ đạo các lực lượng khẩn trương cấp cứu người bị nạn và triển khai công tác cứu nạn, cứu hộ (CNCH).
Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội, cũng có mặt tại hiện trường, trực tiếp chỉ đạo các đơn vị khẩn trương triển khai công tác CNCH.
Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng yêu cầu các lực lượng chức năng khẩn trương tìm kiếm cứu nạn, đưa các nạn nhân đi cấp cứu và đưa người dân tại các hộ xung quanh ra ngoài hiện trường để đảm bảo an toàn.
Tại hiện trường, Đại tá Phạm Trung Hiếu, Trưởng phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an TP Hà Nội cùng chỉ huy các đơn vị triển khai đội hình CNCH.
Ngoài 2 căn nhà bị sập, vụ nổ còn ảnh hưởng đến 5 căn nhà lân cận. Bước đầu ghi nhận có người tử vong, nhiều người bị thương. Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.
Nguồn CAND: https://cand.vn/dieu-tra-nguyen-nhan-vu-no-o-ha-noi-post828581.html