Điều tra nguyên nhân vụ cháy tàu cá tại phường Bắc Nha Trang

Cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy tàu cá mang số hiệu KH-06798 TS của gia đình ông Trần Văn Vũ (trú Tổ dân phố Văn Đăng 2, phường Bắc Nha Trang). Vụ cháy xảy ra vào khoảng 0 giờ ngày 1-11, khi tàu đang neo đậu tại khu vực biển gần cảng cá Vĩnh Lương, gây thiệt hại ước tính khoảng 300 triệu đồng.

Hiện trường tàu cá bị hỏa hoạn.

Sau vụ cháy, gia đình ông Vũ đã kéo xác tàu vào bờ.

Theo người nhà ông Vũ, ngọn lửa bùng phát từ khu vực cabin rồi nhanh chóng lan rộng. Do tàu neo cách bờ khá xa nên việc tiếp cận, dập lửa gặp nhiều khó khăn. Sau nhiều giờ bị lửa thiêu rụi, khu vực cabin và phần đuôi tàu gần như bị cháy hoàn toàn.

Trước thời điểm xảy ra vụ cháy, gia đình ông Vũ đã đưa ghe lên bờ sửa chữa trong 2 tuần. Ngày 31-10, sau khi đi biển trở về, tàu xảy ra sự cố. Thời điểm xảy ra cháy, trên tàu không có người.