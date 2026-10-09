Điều tra nguyên nhân vụ cháy cửa hàng xe máy trên phố Nguyễn Khánh Toàn

Video vụ cháy cửa hàng xe máy.

Trước đó, khoảng 22h20 ngày 8/10, người dân phát hiện đám cháy tại cửa hàng xe máy ở số 23-25 phố Nguyễn Khánh Toàn, phường Nghĩa Đô.

Hiện trường bên ngoài cửa hàng xe máy.

Chỉ sau ít phút, ngọn lửa nhanh chóng lan rộng, kèm theo nhiều tiếng nổ lớn. Người dân lập tức thông báo cho lực lượng chức năng.

Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH phối hợp với các đơn vị liên quan nỗ lực dập lửa.

Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH triển khai phương tiện, thiết bị chuyên dụng để dập lửa.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an TP Hà Nội đã điều động nhiều xe chữa cháy cùng hàng chục CBCS đến hiện trường, triển khai công tác chữa cháy.

Bên trong hiện trường có hàng chục xe máy nhãn hiệu Honda SH đã bị cháy trơ khung.

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Hàng loạt xe máy bị thiêu rụi bên trong cửa hàng.

Đến khoảng 23h cùng ngày, đám cháy được khống chế và dập tắt hoàn toàn. Vụ cháy không gây thiệt hại về người, thiệt hại về tài sản đang được thống kê.