Điều tra nguyên nhân vụ cháy cửa hàng xe máy trên phố Nguyễn Khánh Toàn
Ngày 9/10, Công an TP Hà Nội cho biết, các đơn vị chức năng đang tiến hành khám nghiệm hiện trường vụ cháy xảy ra tại cửa hàng xe máy trên phố Nguyễn Khánh Toàn, phường Nghĩa Đô (Hà Nội) vào tối 8/10.
Trước đó, khoảng 22h20 ngày 8/10, người dân phát hiện đám cháy tại cửa hàng xe máy ở số 23-25 phố Nguyễn Khánh Toàn, phường Nghĩa Đô.
Chỉ sau ít phút, ngọn lửa nhanh chóng lan rộng, kèm theo nhiều tiếng nổ lớn. Người dân lập tức thông báo cho lực lượng chức năng.
Ngay sau khi nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an TP Hà Nội đã điều động nhiều xe chữa cháy cùng hàng chục CBCS đến hiện trường, triển khai công tác chữa cháy.
Hàng loạt xe máy bị thiêu rụi bên trong cửa hàng.
Đến khoảng 23h cùng ngày, đám cháy được khống chế và dập tắt hoàn toàn. Vụ cháy không gây thiệt hại về người, thiệt hại về tài sản đang được thống kê.
Nguồn CAND: https://cand.vn/dieu-tra-nguyen-nhan-vu-chay-cua-hang-xe-may-tren-pho-nguyen-khanh-toan-post824401.html