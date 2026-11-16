Điều tra nguyên nhân người phụ nữ tử vong dưới mương nước

Ngày 16/11, Công an phường Mũi Né (tỉnh Lâm Đồng) phối hợp Phòng Kỹ thuật Hình sự Công an tỉnh khám nghiệm hiện trường vụ người phụ nữ tử vong dưới mương nước ven nhà dân.

Công an đang khám nghiệm hiện trường vụ việc.

Trước đó, người dân tại khu dân cư phát hiện thi thể một phụ nữ dưới mương nước. Trên đường bê tông phía trước nhà dân gần đó có vết máu.

Theo người dân địa phương, rạng sáng cùng ngày, họ nghe tiếng chó sủa tại khu vực. Đến sáng, người dân mới phát hiện vụ việc và trình báo cơ quan chức năng.

Cơ quan Công an đã khám nghiệm hiện trường, trưng cầu Trung tâm Pháp y tỉnh Lâm Đồng khám nghiệm tử thi để làm rõ nguyên nhân tử vong. Nạn nhân được xác định là bà Đ.T.X.H (SN 1978, ngụ phường Mũi Né).