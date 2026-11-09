Điều tra nguyên nhân người đàn ông tử vong tại vườn thanh long

Ngày 9/11, Công an xã An Thạnh Thủy (tỉnh Đồng Tháp) đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh điều tra vụ việc một người đàn ông tử vong tại vườn thanh long thuộc ấp Bình Thọ Trung.

Theo kết quả xác minh ban đầu, sáng 8/11, Công an xã An Thạnh Thủy tiếp nhận tin báo của người dân về việc một người đàn ông tử vong tại vườn thanh long ở ấp Bình Thọ Trung. Nạn nhân được xác định là ông N.N.H. (SN 1975, ngụ tại địa phương).

Qua làm việc, chủ vườn tường trình, tối 7/11, vườn thanh long của gia đình không sử dụng điện để xông thanh long. Tuy nhiên, hai dây cáp điện đi qua khu vực này vẫn được sử dụng để truyền tải điện phục vụ việc xông thanh long tại các vườn lân cận.

Hiện trường nơi phát hiện nạn nhân tử vong.

Việc đóng, ngắt nguồn điện do ông N.T.A. (SN 1965, ngụ cùng địa phương) thực hiện. Ông A. cho biết, hệ thống điện được vận hành trong 5 ngày liên tục, hằng ngày đóng điện vào khoảng 20h và ngắt điện lúc 5h sáng hôm sau.

Tối 7/11, ông A. đóng điện lúc 20h và đến 5h ngày 8/11 thì trực tiếp ngắt điện. Sau đó, ông ra về. Đến hơn 6 giờ cùng ngày, ông hay tin ông H. tử vong.

Vụ việc đang được cơ quan điều tra, làm rõ và xử lý theo quy định.