Điều tra nguyên nhân đôi nam nữ tử vong trong nhà trọ

Thấy mẹ đi gặp bạn lâu không về, người con nhờ người thân đi tìm kiếm và tá hỏa người này và chồng 'hờ' đã tử vong trong nhà trọ.

Cuối chiều 27/3, Công an tỉnh Đồng Nai đang phối hợp với Công an TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai và các đơn vị nghiệp vụ tiến hành xác minh, điều tra làm rõ nguyên nhân tử vong của đôi nam nữ trong nhà trọ tại phường Tân Hòa, TP.Biên Hòa.

Hai người tử vong được xác định là Nguyễn Văn L. (41 tuổi) và chị Lê Thị Hồng B. (cùng quê tỉnh Cà Mau).

Theo thông tin ban đầu, L. và chị B. có tình cảm nam nữ và đã sống với nhau như vợ chồng nhiều năm nay. Tuy nhiên, quá trình sống chung, cả hai hay xảy ra mâu thuẫn nên chị B. đã rời xa L. để về huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai sinh sống. Tại đây B. sống với hai con riêng của mình.

Ảnh minh họa

Sau khi bị B. rời bỏ, gần đây L. cũng đến thuê trọ tại phường Tân Hòa để đi làm. Chiều 23/3, L. gọi cho B. xin được gặp lần cuối để nói chuyện và được chị B. đã đồng ý. Sau đó, B. đến nhà trọ của L. để gặp mặt.

Người con của chị B. thấy mẹ đi gặp L. mãi không về nên nhờ người đi tìm. Sau đó, mọi người tá hỏa phát hiện chị B. và L. đã chết tại phòng trọ của L.. Tại hiện trường, L. và chị B. gục chết trên nền nhà, tay L. vẫn nắm sợi dây điện nối với ổ điện. Phát hiện sự việc, người nhà chị B. liền báo tin cho cơ quan chức năng.

Nhận tin báo, công an nhanh chóng có mặt tại hiện trường để tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, xác minh điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc. Qua khám nghiệm, công an phát hiện dưới cổ chị B. có một vết bầm tím, nghi bị hành hung dẫn đến tử vong, L. chết do bị điện giật.

Hiện cơ quan công an đang tích cực điều tra, làm rõ

Nguyễn Nhâm