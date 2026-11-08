Điều tra nguyên nhân 29 công nhân nhập viện nghi ngộ độc sau bữa ăn

Chiều 8-11, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) có văn bản đề nghị Sở Y tế tỉnh Tây Ninh khẩn trương điều tra, xử lý vụ nghi ngộ độc thực phẩm tại Công ty TNHH Y.C. Tây Ninh, thuộc Khu công nghiệp Long Hậu 3.

Theo thông tin ban đầu, ngày 7-11, có 29 trường hợp nhập viện nghi ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bữa trưa tại công ty. Các bệnh nhân được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Nhà Bè (TPHCM).

Suất ăn tập thể tại bếp ăn công nhân. Ảnh minh hoạ

Cục An toàn thực phẩm đề nghị Sở Y tế tỉnh Tây Ninh phối hợp với Sở Y tế TPHCM và Bệnh viện Đa khoa Nhà Bè tập trung điều trị cho các bệnh nhân; đồng thời giám sát những người liên quan có biểu hiện tương tự để kịp thời xử trí.

Truy xuất nguồn gốc thực phẩm, xác định nhà cung cấp nguyên liệu; lấy mẫu thực phẩm, bệnh phẩm xét nghiệm tìm nguyên nhân. Các vi phạm (nếu có) cần được xử lý nghiêm và kết quả điều tra sớm được công khai.

Bên cạnh đó, tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, bếp ăn tập thể và đơn vị cung cấp suất ăn tuân thủ quy định về an toàn thực phẩm; kiểm soát nguồn gốc nguyên liệu, thực hiện kiểm thực ba bước và lưu mẫu thức ăn.