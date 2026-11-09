Điều tra nguyên nhân 29 công nhân nghi ngộ độc thực phẩm sau ăn trưa

Dịch vụ ăn uống, bếp ăn tập thể, cung cấp suất ăn tập thể phải tuân thủ, bảo đảm các điều kiện về an toàn thực phẩm trong suốt quá trình sơ chế, chế biến, vận chuyển, bảo quản, phục vụ ăn uống. Thực hiện nghiêm việc lưu mẫu, kiểm thực ba bước, bảo đảm kiểm soát nguồn gốc, xuất xứ nguyên liệu thực phẩm.

Theo Sở Y tế tỉnh Tây Ninh, trước đó, ngày 7/11, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Tây Ninh tiếp nhận báo cáo ban đầu của Bệnh viện Đa khoa Nhà Bè (Thành phố Hồ Chí Minh) về vụ việc 29 ca nghi ngờ ngộ độc thực phẩm tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Yura Corporation Tây Ninh, Khu công nghiệp Long Hậu 3 (giai đoạn 1), xã Cần Giuộc, tỉnh Tây Ninh.

Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Tây Ninh đã tiến hành điều tra theo quy định, bước đầu xác định vụ việc. Theo đó, sau bữa ăn trưa ngày 7/11 tại bếp ăn tập thể Công ty Trách nhiệm hữu hạn Yura Corporation Tây Ninh với tổng số phần ăn là 436 phần (gồm 375 phần ăn mặn và 61 phần ăn chay). Đến 13 giờ cùng ngày, có 29 người đã ăn cùng bữa ăn trên (gồm ca 10 giờ và ca 12 giờ) lần lượt xuất hiện các triệu chứng đau bụng từng cơn, buồn nôn, nôn ói. Các công nhân này được công ty đưa đến Bệnh viện Đa khoa Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh điều trị. Từ 13 giờ 55 phút đến 19 giờ ngày 7/11, sức khỏe của 29 bệnh nhân đã ổn định và được bác sĩ cho xuất viện.

Sau khi xảy ra sự việc, để chủ động phòng ngừa, kịp thời xử lý sự cố ngộ độc thực phẩm nhằm hạn chế tối đa ảnh hưởng đến sức khỏe và tính mạng của người dân, trong ngày 8/11, Cục An toàn thực phẩm đã có công văn đề nghị Sở Y tế tỉnh Tây Ninh khẩn trương chỉ đạo các đơn vị trực thuộc.

Ngành Y tế Tây Ninh phối hợp với Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh và Bệnh viện Đa khoa Nhà Bè trong công tác khám, chữa bệnh, tập trung nguồn lực điều trị cho các bệnh nhân nghi ngờ ngộ độc thực phẩm đang nằm viện, không để xảy ra tình trạng nguy hiểm đến tính mạng; tăng cường theo dõi, giám sát, phát hiện những người liên quan xuất hiện tình trạng nghi ngộ độc thực phẩm tương tự để kịp thời đưa đi điều trị; điều tra, xử lý nghiêm các vi phạm quy định về an toàn thực phẩm nếu có, công khai kết quả để kịp thời cảnh báo cho cộng đồng...

Ngành y tế tỉnh thực hiện nghiêm các nội dung tại Chỉ thị số 38/CT-TTg ngày 11/10/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường phòng ngừa ngộ độc thực phẩm; Công văn số 2236/BYT-ATTP ngày 1/4/2026 của Bộ Y tế về việc tăng cường kiểm tra, bảo đảm an toàn thực phẩm ở các bếp ăn tập thể, bếp ăn trường học.

Cục An toàn thực phẩm đề nghị Sở Y tế tỉnh Tây Ninh theo dõi, cập nhật, báo cáo diễn biến tình hình vụ ngộ độc thực phẩm, chủ động truyền thông thông tin vụ việc và sớm công khai kết quả điều tra ngộ độc thực phẩm; đồng thời thực hiện báo cáo vụ ngộ độc thực phẩm về Cục An toàn thực phẩm theo quy định.