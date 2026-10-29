Điều tra nguy cơ Nvidia thâu tóm thị trường AI qua thương vụ Hugging Face

Biểu tượng của Tập đoàn Nvidia. Ảnh: Getty Images/TTXVN

Hai nguồn tin cho hay các câu hỏi gần đây của Bộ Tư pháp đề cập đến các hoạt động thâu tóm, đầu tư, phương thức bán hàng của Nvidia, cũng như việc liệu hãng sản xuất chip này có gây áp lực lên các khách hàng của mình hay không. Liên quan đến Hugging Face, các quan chức Bộ Tư pháp đã đặt câu hỏi liệu thỏa thuận này có giúp Nvidia thâu tóm một điểm phân phối cốt lõi của ngành AI hay không.

Về phía Nvidia, công ty cho biết thương vụ mua lại này dự kiến sẽ hoàn tất trong nửa đầu năm 2027, đồng thời khẳng định Hugging Face sẽ tiếp tục hỗ trợ công việc với nhiều nhà cung cấp chip, điện toán đám mây và AI khác nhau.

Bất kỳ động thái nào từ Bộ Tư pháp Mỹ cũng có thể tạo ra làn sóng tác động lan tỏa trong toàn bộ ngành chip và thách thức chiến lược đầu tư, thâu tóm vốn đã giúp Nvidia mở rộng tầm ảnh hưởng trong lĩnh vực AI.

Cuộc điều tra diện rộng đối với Nvidia bắt đầu dưới thời cựu Tổng thống Joe Biden và tiếp tục kéo dài sang thời chính quyền của Tổng thống Donald Trump. Trong khoảng thời gian này, Nvidia luôn giữ vị trí là công ty có giá trị nhất thế giới và là lực lượng hàng đầu trong ngành AI.

Một trong hai nguồn tin cho biết, nằm trong khuôn khổ cuộc điều tra, Bộ Tư pháp Mỹ cũng đã xem xét vụ Nvidia mua lại SchedMD. Thương vụ hoàn tất vào tháng 12/2025 này từng làm dấy lên mối lo ngại giữa các chuyên gia AI về khả năng tiếp cận của họ đối với phần mềm mã nguồn mở của SchedMD, vốn hỗ trợ vận hành các siêu máy tính liên quan đến an ninh quốc gia. Nvidia sau đó đã cam kết sẽ tiếp tục duy trì quyền truy cập mở và hỗ trợ người dùng.

Các nguồn tin cho biết Bộ Tư pháp Mỹ cũng đang xem xét kỹ lưỡng các hành vi của Nvidia sau các giao dịch khác, bao gồm thương vụ năm 2025 nhằm cấp phép công nghệ từ công ty khởi nghiệp chip Groq và tuyển dụng các kỹ sư của công ty này. Các quan chức muốn tìm hiểu xem liệu Nvidia có phân bổ lượng chip AI lớn hơn nếu khách hàng mua thiết bị mạng và bộ xử lý Groq của họ hay không, đặt ra câu hỏi về việc Nvidia có sử dụng sản phẩm thống trị của mình để lấn sân sang một thị trường mới hơn hay không.