Điều tra người phụ nữ đưa ma túy cho bạn mang thai tại Lào Cai

Ngày 18.9, thông tin từ Công an tỉnh Lào Cai, đơn vị đang thụ lý, làm rõ vụ việc có dấu hiệu “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” xảy ra tại phường Yên Bái.

Trước đó, ngày 3.9, cơ quan chức năng tỉnh Lào Cai đã triệu tập Doãn Thị Huyền Trang (SN 1987) và Nguyễn Thị Mai (SN 1999), cùng trú tại phường Yên Bái để làm việc và tiến hành xét nghiệm chất ma túy.

Đối tượng Doãn Thị Huyền Trang. Ảnh: Công an cung cấp

Kết quả xét nghiệm cho thấy cả Trang và Mai đều dương tính với ma túy tổng hợp (Methamphetamine).

Tại cơ quan công an, Trang khai đã mua ma túy tổng hợp tại Hà Nội để sử dụng, sau khi dùng một phần, người này mang số ma túy còn lại về nơi ở tại phường Yên Bái cất giấu.

Đến ngày 26.8, Trang đưa số ma túy đá còn lại cho Mai mang về nhà riêng sử dụng.

Nguyễn Thị Mai sử dụng ma túy khi đang mang thai. Ảnh: Công an cung cấp

Theo lời khai, Trang biết Mai đang mang thai nhưng vẫn đưa ma túy cho bạn, cơ quan chức năng xác định hành vi của Trang có dấu hiệu của tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tỉnh Lào Cai tiếp tục làm rõ.