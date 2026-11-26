Ngày 26/11, Cơ quan CSĐT Công an TP Đồng Nai đang điều tra, làm rõ vụ án mạng xảy ra tại xã Bàu Hàm khiến một phụ nữ tử vong. Trong khi người chồng đang được cấp cứu tại bệnh viện.

Lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường ngày 25/11.

Theo thông tin ban đầu, sáng 25/11, người thân chị V.L.K (SN 1995, ngụ ấp Tân Lập, xã Bàu Hàm) đến nhà thì hoảng hốt phát hiện chị K. nằm bất động, trên người có nhiều vết thương.

Nạn nhân nhanh chóng được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất (TP.Đồng Nai) cấp cứu nhưng chị K. không qua khỏi. Bước đầu, bệnh viện xác định nạn nhân đã chết não.

Trước thông tin chị K. bị chồng là C.A.O (SN 1986) đánh gây thương tích dẫn đến tử vong, Công an xã Bàu Hàm đã tiến hành xác minh, làm rõ vụ việc.

Đến khoảng 11 giờ 50 cùng ngày, Công an xã Bàu Hàm tiếp tục nhận được tin báo C.A.O uống thuốc tự tử tại một rẫy ở ấp Bàu Hàm. Người này được anh trai phát hiện và đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Hiện vụ việc đang được Cơ quan CSĐT Công an TP.Đồng Nai tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân và các tình tiết liên quan.