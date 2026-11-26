Điều tra nghi án chồng sát hại vợ rồi uống thuốc tự tử
Ngày 26/11, Cơ quan CSĐT Công an TP Đồng Nai đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án mạng xảy ra tại xã Bàu Hàm khiến người vợ tử vong, người chồng đang được cấp cứu tại bệnh viện…
Vụ việc được phát hiện vào sáng ngày 25/11 khi người thân của chị V.L.K (SN 1995, ngụ ấp Tân Lập, xã Bàu Hàm) đã đến nhà chị K thì hoảng hốt phát hiện chị K nằm bất động, nhiều vết thương trên cơ thể.
Người thân đã đưa chị K đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Thống Nhất (TP Đồng Nai). Tuy nhiên nạn nhân đã tử vong và bước đầu bệnh viện xác định do đã chết não.
Nhận được thông tin về việc chị V.L.K bị chồng là C.A.O (SN 1986) đánh dẫn đến tử vong, Công an xã Bàu Hàm đã tiến hành xác minh.
Đến 11h50 cùng ngày, Công an xã Bàu Hàm tiếp nhận thông tin C.A.O đã uống thuốc tự tử tại rẫy ở ấp Bàu Hàm (xã Bàu Hàm) và được anh trai ruột phát hiện, đưa đi cấp cứu.
Nguồn CAND: https://cand.vn/dieu-tra-nghi-an-chong-sat-hai-vo-roi-uong-thuoc-tu-tu-post828762.html