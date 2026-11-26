Vụ việc được phát hiện vào sáng ngày 25/11 khi người thân của chị V.L.K (SN 1995, ngụ ấp Tân Lập, xã Bàu Hàm) đã đến nhà chị K thì hoảng hốt phát hiện chị K nằm bất động, nhiều vết thương trên cơ thể.

Người thân đã đưa chị K đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Thống Nhất (TP Đồng Nai). Tuy nhiên nạn nhân đã tử vong và bước đầu bệnh viện xác định do đã chết não.

Công an có mặt tại nơi xảy ra sự việc.

Nhận được thông tin về việc chị V.L.K bị chồng là C.A.O (SN 1986) đánh dẫn đến tử vong, Công an xã Bàu Hàm đã tiến hành xác minh.

Đến 11h50 cùng ngày, Công an xã Bàu Hàm tiếp nhận thông tin C.A.O đã uống thuốc tự tử tại rẫy ở ấp Bàu Hàm (xã Bàu Hàm) và được anh trai ruột phát hiện, đưa đi cấp cứu.