Điều tra mở rộng đường dây tuồn 400 tấn thịt heo bệnh ra thị trường

Theo Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an TP.Đồng Nai, đây là Chuyên án triệt phá một đường dây tội phạm "vi phạm quy định về an toàn thực phẩm" do Thiếu tướng Nguyễn Đức Hải (Giám đốc Công an TP.Đồng Nai) chỉ đạo điều tra, làm rõ. Chủ mưu đường dây này là Trần Văn Hùng (SN 1975, ngụ khu phố Xuân Hiệp, phường Xuân Lộc, TP.Đồng Nai).

Trước đó, vào đầu tháng 9/2026, bằng các biện pháp nghiệp vụ, trinh sát Phòng Cảnh sát kinh tế phát hiện trên địa bàn Đồng Nai có một đường dây chuyên thu gom, vận chuyển, giết mổ heo bệnh chết đưa ra thị trường tiêu thụ làm thực phẩm cho người tại các địa bàn như: phường Xuân Lộc, xã Xuân Hòa và những khu vực lân cận, có dấu hiệu tội "vi phạm quy định về an toàn thực phẩm" do Hùng cầm đầu. Số heo bệnh chết được nhóm đối tượng này thu mua từ nhiều nguồn khác nhau, sau đó vận chuyển, giết mổ và bán làm thực phẩm cho người tiêu dùng.

Đồng bộ áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, dưới sự chỉ đạo của Thiếu tướng Nguyễn Đức Hải, Ban chuyên án huy động các lực lượng đồng loạt kiểm tra 5 địa điểm liên quan, gồm: điểm trung chuyển heo, cơ sở kinh doanh và địa điểm tổ chức giết mổ heo của Trần Văn Hùng; cơ sở sản xuất giò chả của Phạm Thị Hân (đều trên địa bàn phường Xuân Lộc) và điểm bán thịt heo của Nguyễn Thị Thu Phượng (trước cổng Khu Công nghiệp Xuân Lộc). Tại các địa điểm trên, lực lượng Công an thu giữ khoảng 7 tấn thịt heo chết có nhiễm vi rút Dịch tả heo Châu Phi cùng nhiều tang vật liên quan đến hành vi phạm tội.

Tống đạt quyết định khởi tố các bị can

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, từ năm 2024, do hám lợi nhuận cao, Hùng và vợ là Huỳnh Thị Hiếu Em bỏ mặc đạo đức kinh doanh, không cần quan tâm đến sức khỏe người tiêu dùng ra sao khi ăn phải heo bệnh, đã đứng ra tổ chức thu mua heo bệnh, heo chết từ các cá nhân, điểm thu gom và trạm trung chuyển. Số heo này được đưa về khu vực giết mổ (phường Xuân Lộc) để pha lóc thành thịt nạc, thịt ba chỉ, thịt đùi; phần da, mỡ tiếp tục được chế biến để bán.

Quá trình hoạt động, Hùng thuê Trịnh Thanh Lâm (SN 1987, quê An Giang) điều khiển ôtô BS: 60M-5313 (xe của Hùng) đi thu mua heo chết và vận chuyển về địa điểm giết mổ của Hùng. Tại đây, Hùng và Hiếu Em chỉ đạo các nhân công là Lê Quốc Phó (SN 2000, quê An Giang), Nguyễn Thành Trung (SN 2005, quê Lâm Đồng) và Nguyễn Hồng Phúc (SN 2002, quê Đồng Nai; đều tạm trú phường Xuân Lộc) thực hiện các công đoạn mổ, pha lóc thành các phần thịt ba chỉ, thịt nạc, thịt đùi để Hiếu Em giao cho con gái là Trần Thị Cẩm Bào (SN 1992, ngụ phường Xuân Lộc) liên hệ, bán cho Nguyễn Thị Thu Phượng (SN 1975, ngụ xã Xuân Hòa) với giá từ 25.000 đến 40.000 đồng/kg.

Thịt heo chết sau khi mua, Phượng bán trực tiếp cho người dân tại khu vực cổng Khu Công nghiệp Xuân Lộc và cung cấp cho Phạm Thị Hân với giá từ 35.000 đến 55.000 đồng/kg để sản xuất giò chả. Cơ quan điều tra xác định, các đối tượng biết rõ nguồn gốc heo bệnh, heo chết nhưng vẫn đưa đi chế biến, tiêu thụ.

Theo một cán bộ điều tra, tại thời điểm phá án đã phát hiện, thu giữ khoảng 7 tấn thịt heo chết có nhiễm vi rút Dịch tả heo Châu Phi. Kết quả đấu tranh ban đầu, cơ quan Công an xác định trong khoảng thời gian từ năm 2024 đến nay, nhóm này đã thu mua, giết mổ khoảng 400 tấn heo bệnh chết, tiêu thụ ra thị trường làm thực phẩm cho người, thu lợi bất chính trên 10 tỷ đồng.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an TP.Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 9 đối tượng: Trần Văn Hùng, Trịnh Thanh Lâm, Huỳnh Thị Hiếu Em, Trần Thị Cẩm Bào, Nguyễn Thị Thu Phượng, Lê Quốc Phó, Nguyễn Hồng Phúc, Nguyễn Thành Trung và Phạm Thị Hân về hành vi "vi phạm quy định về an toàn thực phẩm", quy định tại Điều 317 Bộ luật Hình sự.

Hiện trường vụ việc

Việc triệt phá thành công Chuyên án là thành tích xuất sắc của Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an TP.Đồng Nai trong đấu tranh với tội phạm vi phạm quy định về an toàn thực phẩm. Hiện Cơ quan CSĐT điều tra mở rộng và xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Qua vụ việc trên, Công an TP.Đồng Nai khuyến cáo các tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm nghiêm túc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm; không vì lợi nhuận mà thực hiện hành vi gian dối, xâm phạm quyền lợi người tiêu dùng. Người dân cần lựa chọn thực phẩm có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, chủ động cung cấp thông tin cho cơ quan Công an khi phát hiện dấu hiệu vi phạm, góp phần cùng lực lượng chức năng bảo đảm an toàn thực phẩm và sức khỏe cộng đồng.

Trao đổi với phóng viên Chuyên đề Công an TPHCM, Thiếu tướng Nguyễn Đức Hải (Giám đốc Công an TP.Đồng Nai) cho biết: "Vì lợi nhuận mà nhiều người bất chấp đạo đức, kinh doanh thực phẩm "bẩn". Đây là hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng cần phải xử lý nghiêm. Được biết, Đồng Nai là thủ phủ chăn nuôi heo tập trung ở các trang trại lớn, nhỏ và hộ gia đình. Nhằm bảo đảm an toàn sức khỏe cho người tiêu dùng, sắp tới Công an TP.Đồng Nai tiếp tục tăng cường công tác ra soát, kiểm tra mạnh ở lĩnh vực này. Khi phát hiện các hành vi vi phạm như giết mổ, kinh doanh heo bệnh, dùng chất cấm trong nuôi heo, chất tạo nạc... sẽ xử lý nghiêm nhằm răn đe, giáo dục chung trong xã hội".