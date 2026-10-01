Điều tra, làm rõ vụ người phụ nữ tử vong lúc rạng sáng ở khách sạn

Thông tin ban đầu, nạn nhân tử vong là chị N.T.M.H. (SN 1990, trú tại phường Diên Hồng, tỉnh Gia Lai). Khoảng 10h ngày 30/9, chị H. cùng anh N.N.V. (SN 1989, trú phường Thống Nhất, tỉnh Gia Lai) đến thuê phòng ở tầng 5 của một khách sạn trên đường Sư Vạn Hạnh thuộc phường Diên Hồng.

Đêm khuya cùng ngày, chị H. và anh V. cùng nhau đi nhậu tại 1 quán vỉa hè ở gần khu vực khách sạn đã thuê. Khoảng 1h ngày 1/10, cả 2 người về căn phòng đã thuê của khách sạn để ngủ.

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc.

Đến khoảng 3h20 cùng ngày, anh V. xuống tầng hầm để xe máy lấy sạc điện thoại thì phát hiện chị H. đã tử vong, thi thể nằm trên mặt đất tại ống thông tầng, xung quanh thi thể có vũng máu.

Hiện Công an tỉnh Gia Lai đang làm việc với những đơn vị và người liên quan để thu thập chứng cứ. Đồng thời, trích xuất các camera ở khách sạn và khu vực xung quanh để điều tra, làm rõ các tình tiết vụ việc.