Điều tra, làm rõ vụ cưỡng đoạt tài sản qua mạng xã hội

Trước đó, khoảng 11h ngày 11/9, Công an phường Từ Liêm tiếp nhận trình báo của anh L.A.L (SN 2006, trú tại phường Từ Liêm, Hà Nội) về việc Hoàng Lý Hải (SN 2007, trú tại phường Từ Liêm, Hà Nội), có hành vi đe dọa, ép anh L. và anh S.A.K ký giấy xác nhận vay khoản tiền 2,4 triệu đồng.

Theo trình báo, trước đó, anh L. tìm việc trên mạng xã hội Facebook và thấy tài khoản “Karaoke Fantasy” đăng thông tin tuyển nhân viên phục vụ trong cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke với mức lương khởi điểm 8 triệu đồng/tháng, có hỗ trợ đi lại, ăn ở.

Ngày 10/9, anh L cùng anh K được Hải đưa về một căn nhà tại ngõ 17 Phú Đô, phường Từ Liêm. Tại đây, Hải yêu cầu hai người trả 3,2 triệu đồng tiền đưa đón. Do không có đủ tiền, anh L đưa 800 nghìn đồng, Hải tiếp tục yêu cầu trả 2,4 triệu đồng và buộc hai người ký giấy xác nhận khoản tiền này. Khi hai người không đồng ý, Hải lấy một thanh kiếm dài khoảng 1 mét và hướng về phía tờ giấy, đe dọa, buộc hai người phải ký, sau đó giữ chìa khóa xe máy của anh K và yêu cầu trả tiền mới được nhận lại.

Đối tượng Hoàng Lý Hải.

Tiếp nhận thông tin, Công an phường Từ Liêm đã triệu tập Hải đến trụ sở làm việc. Tại cơ quan Công an, Hải đã thừa nhận hành vi sử dụng kiếm để đe dọa, ép ký giấy. Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã tạm giữ hình sự Hoàng Lý Hải phục vụ điều tra về hành vi “Cưỡng đoạt tài sản” được quy định tại Điều 170 Bộ luật Hình sự.

Qua vụ việc, Công an TP Hà Nội khuyến cáo người dân, nhất là người lao động có nhu cầu tìm việc, cần thận trọng trước các thông tin tuyển dụng trên mạng xã hội; chủ động xác minh rõ người tuyển dụng, địa chỉ, công việc, mức lương và các khoản chi phí phát sinh.

Người dân không nên tùy tiện chuyển tiền, đặt cọc hoặc giao giấy tờ tùy thân, tài sản, phương tiện cho người không rõ lai lịch. Khi phát hiện dấu hiệu bị đe dọa, cưỡng ép, giữ tài sản hoặc đưa đến địa điểm bất thường, cần nhanh chóng tìm cách rời khỏi nơi nguy hiểm và thông báo cho cơ quan Công an gần nhất để được hỗ trợ, xử lý kịp thời...