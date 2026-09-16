Điều tra, làm rõ vụ án mạng do cụ bà 69 tuổi gây ra

Ngày 16/9, lãnh đạo xã Tiên Minh (TP Hải Phòng) xác nhận thông tin, trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc một cụ bà 69 tuổi dùng dao bầu đâm tử vong một cụ bà khác vào sáng cùng ngày.

Theo thông tin ban đầu, vào 10h10 ngày 16/9, bà Trần Thị Th. (SN 1957, trú thôn Quang Phục, xã Tiên Minh) đã đến nhà bà Quách Thị Nh. (SN 1958, cùng trú thôn Quang Phục) dùng dao nhọn (dạng dao bầu) đâm 3 nhát vào vùng ngực bà Quách Thị Nh., khiến bà Nh. tử vong tại chỗ.

Khu vực xảy ra vụ việc.

Ngay sau khi gây án, bà Trần Thị Th. đã dùng dao tự đâm vào vùng bụng của mình để tự sát, tuy nhiên vết đâm chỉ làm bà này bị thương nặng. Sau đó, bà này đã được người dân đưa đi cấp cứu tại cơ sở y tế.

Hiện vụ việc đã được lãnh đạo Công an TP Hải Phòng chỉ đạo Phòng CSHS phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an TP cùng Công an xã Tiên Minh tiến hành điều tra, làm rõ nguyên nhân để xử lý theo quy định của pháp luật.