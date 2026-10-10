Điều tra làm rõ đối tượng gây ra hàng loạt vụ trộm đồ thờ cúng

Trước đó, ngày 02/10/2026, Công an xã Triệu Phong (tỉnh Quảng Trị) tiếp nhận đơn trình báo của ông Trần Hưng (SN 1963, trú thôn Nại Cửu, xã Triệu Phong, người quản lý Đình làng Nại Cửu). Theo đơn trình báo, đêm 30/09/2026, kẻ gian đã lợi dụng đêm tối đột nhập vào đình làng, lấy đi nhiều vật dụng thờ cúng có giá trị bằng đồng gồm: 2 lư hương, 2 nắp lư hương, 6 chân đèn và 1 bình hoa lục bình.

Tiếp nhận tin báo, Công an xã Triệu Phong lập tức phối hợp cùng Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an tỉnh Quảng Trị triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tiến hành khoanh vùng, rà soát các đối tượng nghi vấn trên địa bàn.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ sắc bén cùng tinh thần khẩn trương, chỉ sau ít ngày truy xét, lực lượng Công an đã xác định được hung thủ gây ra vụ trộm trên là Võ Đình Cương (SN 1998, trú thôn Vĩnh Lợi, xã Vĩnh Định, tỉnh Quảng Trị). Được sự vận động, tuyên truyền từ lực lượng Công an, Võ Đình Cương đã đến trụ sở Công an xã Triệu Phong đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Lực lượng Công an thu giữ, thu hồi các tang vật.

Tại cơ quan Công an, Cương khai nhận do thiếu tiền tiêu xài và trả nợ nên đã nảy sinh ý định trộm cắp. Ngoài vụ trộm tại Đình làng Nại Cửu vào ngày 30/9, đối tượng này còn thừa nhận đã thực hiện hàng loạt vụ trộm đồ thờ cúng bằng đồng khác tại các đình làng, nhà thờ họ trên địa bàn các xã Triệu Cơ, Vĩnh Định và Hải Lăng.

Đấu tranh khai thác mở rộng, Cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ hành vi của Lê Thị Lựu (SN 1966, trú thôn Nam Độ, xã Triệu Bình) làm nghề thu mua phế liệu, tại phường Nam Đông Hà, tỉnh Quảng Trị. Theo đó, sau mỗi lần thực hiện trộm cắp thành công, Cương đem toàn bộ đồ thờ cúng bằng đồng đến bán lại cho bà Lựu với giá rẻ để lấy tiền mặt.

Hiện lực lượng Công an đã tiến hành thu giữ toàn bộ tang vật liên quan đến các vụ trộm nói trên để làm thủ tục trao trả cho các cơ sở thờ tự.

Để phục vụ công tác điều tra, xử lý triệt để vụ án, Công an tỉnh Quảng Trị thông báo ai là bị hại của các vụ trộm cắp tài sản (đặc biệt là đồ thờ cúng) với phương thức, thủ đoạn tương tự trên các địa bàn liên quan, khẩn trương liên hệ với Cơ quan Công an nơi gần nhất hoặc Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Trị để trình báo và phối hợp giải quyết.

Đối tượng Võ Đình Cương.