Điều tra đường dây mua bán người núp bóng xuất cảnh trái phép

Trước đó, qua công tác rà soát đối tượng và tàng thư nghiệp vụ, các trinh sát Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai phát hiện nạn nhân Giàng Thị C có dấu hiệu bị tổ chức vượt biên sang Trung Quốc gả chồng từ cuối năm 2023. Từ thông tin nghi vấn trên, Ban chuyên án được thành lập, phối hợp cùng Cục Phòng chống ma túy và tội phạm (Bộ Tư lệnh BĐBP) để truy xét.

BĐBP áp giải các đối tượng Ly Thền Hồ và Sùng Văn Quang.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng đánh án đã tổ chức vây bắt đồng loạt các đối tượng trong đường dây. Vào hồi 20h30 ngày 27/9, tổ công tác đã bắt giữ nghi phạm Sùng Văn Quang (SN 1996, trú tại xã Bản Lầu, Lào Cai) khi đang lẩn trốn dưới mác công nhân tại khu công nghiệp Cầu Kiền, TP Hải Phòng, cách Lào Cai 500km.

Đối tượng Ly Thền Hồ làm việc với cơ quan điều tra.

Mở rộng điều tra, vào hồi 17h ngày 28/9, các thành viên của ban chuyên án đã bắt giữ Ly Thền Hồ (SN 1991, trú tại xã Pha Long, Lào Cai) khi đang ẩn mình dưới vỏ bọc thợ sửa xe máy tại vùng biên.

BĐBP bắt giữ 2 đối tượng Ly Thền Hồ và Sùng Văn Quang.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận đã câu kết với các đối tượng ở bên kia biên giới qua ứng dụng Wechat để bán nạn nhân Giàng Thị C vào tỉnh An Huy (Trung Quốc) làm vợ với giá 110 nghìn CNY (khoảng gần 400 triệu đồng). Rạng sáng ngày 25/12/2023, Hồ đã trực tiếp đưa C lên khu vực mốc 154, trèo qua hàng rào thép gai ép nạn nhân sang biên giới. Đến năm 2026, nạn nhân bị lực lượng chức năng Trung Quốc bắt giữ vì cư trú trái phép và trục xuất về nước.

Cơ quan chức năng nhận định đây là đường dây tội phạm có tổ chức nguy hiểm, sử dụng công nghệ và tài khoản ẩn danh để xóa dấu vết. Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng để xử lý nghiêm các đối tượng trước pháp luật.