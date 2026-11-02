Điều tra dư luận xã hội về những vấn đề thanh niên quan tâm

Theo đó, đối tượng tham gia điều tra là thanh niên từ 16 đến 30 tuổi. Cuộc điều tra được thực hiện trực tuyến trên phạm vi toàn quốc, từ ngày 2/11 đến hết ngày 6/11/2026, không giới hạn số lượng phiếu trả lời.

Để triển khai thực hiện, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị các đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo, Tỉnh đoàn Thanh niên cùng các cộng tác viên dư luận xã hội cấp tỉnh phối hợp tuyên truyền, chia sẻ phiếu điều tra đến các đối tượng tham gia.

Thanh niên có thể tham gia khảo sát trực tuyến tại địa chỉ:

http://dlxh.tuyengiao.vn/Home/Index?surveyId=213.

hoặc quét mã QR:

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm phối hợp triển khai, bảo đảm cuộc điều tra được thực hiện đúng thời gian, góp phần nắm bắt kịp thời dư luận xã hội về những vấn đề thanh niên quan tâm hiện nay.

Công văn Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy